Петкевич: Беларусь - большая семья в страновом масштабе, "Дажынкi" - одна из лучших наших традиций

"Наша страна - необыкновенная. Беларусь - не просто государство со своими праздниками, традициями, любимыми блюдами, это семья в страновом масштабе, - сказала заместитель премьер-министра. - И одна из традиций нашей большой семьи, нашего государства - этот праздник, который дает возможность сказать спасибо всем людям, обеспечивающим нашу продовольственную безопасность. Поклониться за то, что они на протяжении всей своей жизни преданы родной земле, за то, что не уехали в город, а трудятся на малой Родине".

Наталья Петкевич выразила благодарность сельчанам за то, что жители страны обеспечены всем необходимым, какой бы ни выдался год.

Заместитель премьер-министра также поблагодарила жителей Гродненщины за весомый вклад в общий каравай и вручила заслуженные награды лучшим хлеборобам.-0- Заместитель премьер-министра также поблагодарила жителей Гродненщины за весомый вклад в общий каравай и вручила заслуженные награды лучшим хлеборобам.-0-