Песков: украинская сторона сама выбрала Гомель как место для переговоров

27 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Гомель как место для переговоров с Россией был выбран украинской стороной. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает БЕЛТА.

"Город Гомель был предложен украинской стороной - именно украинской стороной - как место для переговоров. Как мы уже говорили, российская делегация готова к этим переговорам на месте", - заявил Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

Он сообщил, что российскую делегацию на переговорах с украинской стороной, которая уже находится в Гомеле, возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. "В ближайшее время будет заявление Мединского, мы его распространим", - добавил Дмитрий Песков.

"Со своей стороны предупредили украинскую сторону, что на этот раз мероприятия, предусмотренные ходом ведения военной операции, приостанавливаться не будут - так, как было сделано вчера, о чем мы вас проинформировали накануне", - цитирует Дмитрия Пескова РИА Новости.-0-

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