24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Межгосударственная телерадиокомпания "Мир" объединяет информационное поле на постсоветском пространстве и показывает образец ответственной журналистики. Об этом заявил заместитель руководителя Администрации Президента РФ - пресс-секретарь Президента России и председатель совета директоров МТРК "Мир" Дмитрий Песков на встрече главы белорусского государства с членами совета директоров МТРК "Мир", передает корреспондент БЕЛТА.





"Мир" - это очень важный ресурс, который объединяет информационное поле на постсоветском пространстве. Это очень сложная задача, и за все это долгое время "Миру" удалось показать, наверное, образец ответственной журналистики. Если бы "Мир" не смог показать этот образец, то он бы просто развалился. Потому что, естественно, каждая страна-акционер требует совершенно правильно, чтобы ее интересы должным образом отражались в работе такой огромной телерадиокомпании", - сказал Дмитрий Песков.





"Время текло, "Мир" обрастал новыми технологическими возможностями, и сейчас это действительно мультимедийный холдинг. Мы гонимся за всей аудиторией, всеми возрастными категориями", - подчеркнул он.





Дмитрий Песков согласился с белорусским лидером, что молодежь продолжает смотреть телевизор, но тяготеет и к новым технологиям. "Здесь "Мир" должен отвечать всем высоким требованиям. Слава богу, это удается. Работает и интернет-сегмент, и социальные сети, которые удается наполнять правильным контентом. Не токсичным контентом, где очень мало правды, но очень много злости, вранья и так далее, а правильным контентом, где рассказывается о наших странах, нашем постсоветском пространстве", - отметил председатель совета директоров МТРК "Мир".





Он также поблагодарил главу государства за встречу: "Мы всегда рады приезжать на прекрасную белорусскую землю, и в Минске, действительно, чувствуем себя как дома. И для меня лично, и для всех моих коллег большая честь быть принятыми главой белорусского государства".-0-