Первый в Беларуси исследовательский центр доказательной фитофармации открыт в БГМУ

Значимое событие состоялось в ходе празднования 15-летия фармацевтического факультета БГМУ. Центр включает коллекцию гербарных образцов - более 200 видов, банк лекарственного растительного сырья - более 300 видов лекарственных растений, несколько научных лабораторий: фармацевтической ботаники, фармакогнозии и ароматерапии.
Центр предназначен прежде всего для отработки практических навыков по фитоконсультациям для студентов фармацевтического факультета, а также для разработки новых лекарственных препаратов на основе растительного сырья.-0-