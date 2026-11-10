Общество
10 ноября 2026, 23:40
Первый снег выпал в Беларуси
10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несмотря на то, что на календаре еще осень, в Беларуси выпал первый снег.-0-
Новости рубрики Общество
Спасла слепую белку и вывела утят из брошенных яиц. Как ветврач Березинского заповедника помогает диким животным
Хотим стать хорошими врачами, жить и растить детей на малой родине - победители конкурса "Счастливы вместе"
Главное
Топ-новости
Петкевич обсудила с постпредом России при СНГ взаимодействие в экономике и гуманитарное сотрудничество
Моральный риск при покупке станков с ЧПУ: почему гарантия не спасает от недобросовестности и как обезопасить сделку
С нами интереснее