Первый самолет с жителями Алешек приземлился в аэропорту Гомеля

31 октября, Гомельский район /Корр. БЕЛТА/. В аэропорту Гомеля приземлился первый самолет с эвакуированными жителями прифронтового города Алешки на Херсонском направлении, передает корреспондент БЕЛТА.
Путь был продолжительным - жители Алешек ехали в Анапу на автобусах, после чего провели в воздухе несколько часов, добираясь до Гомеля. Для их встречи задействовали весь комплекс аэропорта, развернув полноценный палаточный городок.
Специалисты МЧС, медики и волонтеры "Красного креста" незамедлительно приступили к оказанию помощи эвакуированным жителям, которые прибыли фактически из зоны боевых действий. Самым маленьким пассажирам предлагают провести время в игровых зонах - например, посмотреть мультфильмы.
В аэропорту Гомеля жители Алешек будут дожидаться выезда в "Новую Гуту" - именно через этот пункт пропуска им предстоит проследовать на территорию Украины.
Как сообщалось ранее, Беларусь присоединилась к гуманитарной операции в Алешках. Минск является активным участником этого международного процесса. Именно территория Беларуси 29 октября стала отправной точкой в большом маршруте гуманитарной операции.
Белорусская сторона создала все необходимые условия для проведения первых очных контактов представителей Москвы и Киева, оказав необходимое всестороннее содействие и выступив гарантом безопасности.
Утром 29 октября в Беларусь прибыли российская и украинская делегации, которые возглавили заместитель начальника Управления специальных проектов рабочего аппарата Уполномоченного по правам человека в России Игорь Кашин и уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Они встретились в аэропорту Гомеля, откуда вылетели одним бортом в Анапу, после чего направились по дальнейшему маршруту.
Гуманитарная операция осуществляется в том числе благодаря выстроенным доверительным отношениям между Беларусью и Украиной. В этой связи удалось обеспечить безопасность проводимых мероприятий и в очередной раз спасти жизни людей.-0-
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Фото Виталия Пивоварчика