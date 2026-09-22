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Первый форум женщин-ученых пройдет в Минске 25 сентября

Опубликовано:

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Общество
22 сентября 2026, 13:43

Первый форум женщин-ученых пройдет в Минске 25 сентября

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
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22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый форум женщин-ученых "Роль женщины в науке и образовании" пройдет в Минске 25 сентября. Форум анонсировали во время пресс-конференции, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметила председатель общественного объединения "Белорусский союз женщин" Ольга Шпилевская, в Год белорусской женщины многие мероприятия проводятся впервые, в том числе форум женщин-ученых. По ее словам, инициаторами форума стали руководители первичных организаций Белорусского союза женщин НАН Беларуси и БГУ. Среди задач мероприятия - популяризация работы в науке среди женщин, а также развитие совместной работы и взаимодействия. 

"Белорусские женщины в науке известны всему миру, и Эмилия Ивановна (Коломиец, микробиолог, биотехнолог, академик НАН Беларуси, доктор биологических наук, ученый года - 2017. - Прим. БЕЛТА) - тому яркое подтверждение. Очень хотелось бы, чтобы по примеру этого человека многие девушки пошли в науку с пониманием, что у них есть перспективы признания научных трудов, что они будут замечены. Еще нам бы очень хотелось, чтобы женщины науки собрались в одном месте для того, чтобы какие-то проблемные моменты обсудить, да и просто пообщаться, понять, какие есть точки соприкосновения, где может быть налажена совместная работа", - сказала она. 

Секции форума будут посвящены актуальным темам, в том числе биомедицине, биотехнологиям, цифровому развитию, социальным наукам, а также молодым ученым. "Глава государства уделяет большое внимание развитию науки. Наша страна сохранила Академию наук, и не просто сохранила, а все время в силу возможностей пыталась развивать. Развитие науки напрямую связано с развитием экономики, потому что научный потенциал, вложенный в экономику, дает быстрый, стабильный результат и возможность нашей продукции конкурировать. Чтобы страна осталась независимой и суверенной, она должна держать свою экономику в тонусе и производить продукцию, которая будет востребована и конкурентоспособна на рынках. Чтобы наука развивалась, в нее должна приходить молодежь. То есть все взаимосвязано", - подчеркнула председатель Белорусского союза женщин. 

По словам заместителя министра образования Екатерины Петруцкой, форум женщин-ученых как раз и призван помочь в решении важной задачи по привлечению молодежи в различные сферы научной и научно-педагогической деятельности. "Наша молодежь очень активна, в том числе в своих научных исследованиях. Уверена, что на площадках форума они смогут не только познакомиться, но и объединиться, в том числе по своим научным интересам. И это позволит продолжить общение и за рамками форума по темам, которые их объединяют и в науке, и в жизни, и в творчестве, и в тех интересах, которые соответствуют их возрасту. Особое внимание, конечно, хотелось бы уделить секции молодых ученых - о вкладе молодых женщин в науку и перспективах укрепления экономики страны. Эту секцию организует Совет молодых ученых при Министерстве образования. Девушки буквально с каждого уголка страны примут участие, расскажут о своих актуальных научных исследованиях и перспективах, поделятся находками и, конечно, обсудят проблемы, с которыми им приходится сталкиваться. Ведь научная деятельность - это еще и очень много вопросов. И хорошо, что эти вопросы можно будет обсудить с теми, кто уже завоевал свое место в науке, кто прошел этот сложный путь и добился результатов. Уверена, что первый форум станет отправной точкой для объединения усилий молодых женщин-ученых", - обозначила она.

25 сентября пленарное заседание форума пройдет на базе НАН Беларуси. Также на этой площадке запланированы три секции. Первая посвящена биотехнологиям и биомедицине. "На секции выступят представители не только Академии наук. Будут затронуты важные проблемы медицины в наше время, в том числе вопросы онкологии, взрослой и детской, вопросы косметологии и иных направлений медицины", - проинформировала начальник управления научно-организационной и правовой работы аппарата НАН Беларуси, председатель первичной организации Белорусского союза женщин НАН Юлия Кочурко. 

Следующая секция посвящена материалам будущего и технологиям. "В технических науках, математике, физике, как правило, преобладают мужчины, но при этом женщины там тоже есть. Они расскажут об интересных направлениях своей работы и поделятся опытом", - добавила Юлия Кочурко. 

Третья секция - "Цифровая вселенная". "Особый интерес к этой теме растет не только потому, что возрастает интерес к искусственному интеллекту, но и с учетом того, что у нас появилась первая женщина-космонавт. Академия наук принимала непосредственное участие в подготовке этого полета. Поэтому, конечно же, в секции "Цифровая вселенная" у нас примут участие представители Академии наук, будут гости из России. Конечно же, по иным цифровым направлениям, в том числе по искусственному интеллекту, будут представлены доклады в данной секции", - отметила председатель первичной организации Белорусского союза женщин НАН.

БГУ принимает три секции форума, включая секцию молодых ученых. О еще двух секциях подробнее рассказала профессор кафедры теоретического и белорусского литературоведения филологического факультета Белорусского государственного университета, председатель первичной организации Белорусского союза женщин БГУ Ирина Казакова. "У нас будет проходить секция гуманитарных наук под названием "Цифровой прогресс без нравственной деградации". Мы ставим большую задачу поднять вопрос, как, используя все достижения искусственного интеллекта, достижения технического прогресса, сохранить человека как личность. Белорусский народ отличается тем, что мы всегда чтим традиции, духовность и нравственность. И как это сохранить в современном обществе? Используя, конечно, все, что дает нам наука на сегодня. В секции будут принимать участие женщины-ученые из Академии наук, из БГУ и других вузов страны, из различных научных организаций. Будут и лингвисты, и литературоведы, и историки, и этнокультурологи. Все хотят принять участие в обсуждении такой важной проблемы", - подчеркнула она.

Еще одна секция форума в БГУ - "Социальные науки - фундамент устойчивой жизни". "Это и философия науки, выработка методологии для любых научных исследований. И социология, которая помогает людям, особенно молодым людям, ориентироваться в общественных процессах", - дополнила Ирина Казакова.-0-
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