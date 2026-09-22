Первые результаты реализации пятилетней программы соцэкономразвития представят на заседании ВНС

Третье заседание VII ВНС состоится в Минске 17-18 декабря 2026 года. Это предусмотрено распоряжением, которое подписал Президент Беларуси, председатель ВНС Александр Лукашенко. Текущий год является для ВНС знаковым - исполняется 30 лет с даты его первого заседания, которое состоялось в октябре 1996 года.
"В соответствии с Конституцией Всебелорусское собрание будет рассматривать все те вопросы, которые входят в его компетенцию. Это будет очередное рабочее заседание. В прошлом году на предыдущем заседании утверждалась программа социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы. Сейчас в соответствии с законом правительство будет отчитываться о ходе выполнения этой программы. Но, конечно, мы учтем тот момент, что все-таки прошло 30 лет, есть очень много достижений, результатов развития страны. Элементы торжественности с учетом 30-летия, безусловно, будут", - сказал Валерий Мицкевич.
В Беларуси установлена юбилейная медаль к 30-летию ВНС "30 год Усебеларускаму народнаму сходу". "Возможно, какие-то элементы с учетом принятого решения тоже будут внесены. Мы находимся в процессе подготовки материальной базы, изготовления медалей, подготовки решения о награждении", - добавил начальник секретариата ВНС.
На вопрос, планируется ли приурочить к заседанию ВНС выставку достижений Беларуси, он ответил, что этот вопрос обсуждается. "Возможно, выставка будет не на отдельной площадке, а в рамках проведения собрания. За 30 лет у нас много достижений. Да и с того момента, когда Всебелорусское народное собрание стало конституционным органом, безусловно, есть достижения, есть решения. Но, опять же, мы находимся в процессе подготовки", - отметил Валерий Мицкевич.-0-
Фото Виталия Пивоварчика