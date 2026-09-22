Первые результаты реализации пятилетней программы соцэкономразвития представят на заседании ВНС

На вопрос, планируется ли приурочить к заседанию ВНС выставку достижений Беларуси, он ответил, что этот вопрос обсуждается. "Возможно, выставка будет не на отдельной площадке, а в рамках проведения собрания. За 30 лет у нас много достижений. Да и с того момента, когда Всебелорусское народное собрание стало конституционным органом, безусловно, есть достижения, есть решения. Но, опять же, мы находимся в процессе подготовки", - отметил Валерий Мицкевич.-0-

Фото Виталия Пивоварчика Фото Виталия Пивоварчика