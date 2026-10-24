"Первые фото и видео уже сделаны". Стартовал ознакомительный тур блогеров из Индии по Беларуси





Видеоблогеры-миллионники из Индии уже прибыли в Беларусь, первые снимки и видео на мобильные камеры сделаны. Увлекательное путешествие для гостей из Индии - часть серии ознакомительных туров для блогеров из дружественных стран от Нацагентства по туризму.





Организаторы приготовили много активностей и сюрпризов. В ближайшие семь дней блогеров ждет насыщенная программа. Они посетят разные города и замки, уникальные места одного из старейших заповедников Европы, их посвятят в особенности стекольного производства, дадут ощутить вкус легендарного белорусского шоколада. Не обойдется и без знакомства с белорусской деревней.





Поездка организована при поддержке посольства Беларуси в Индии, "Белавиа" и агрегатора для планирования путешествий TravelGo.





Как напомнили в Национальном агентстве по туризму, в сентябре 2026 года Беларусь включила Индию в перечень стран, граждане которых могут въезжать по электронной визе, что существенно упростило визовый режим между странами. Кроме того, с 11 августа 2023 года действует прямое авиасообщение между Минском и Дели.





"Этот ознакомительный тур станет важным шагом в продвижении белорусского туристического потенциала на индийском рынке", - добавили в Национальном агентстве по туризму.-0-

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ознакомительный тур по Беларуси для блогеров из Индии стартовал. Об этом БЕЛТА сообщили в Национальном агентстве по туризму.