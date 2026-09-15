15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подразделения сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси пополнились первой партией отечественных топливозаправщиков. Об этом БЕЛТА сообщили в Минобороны.
Подразделения сил специальных операций Вооруженных Сил пополнились 19 новыми автотопливозаправщиками АТЗ-6 и АТЗ-12. Все машины изготовлены белорусскими предприятиями для планового переоснащения войск. Цистерны АТЗ разделены на изолированные секции, что позволяет одновременно перевозить и выдавать дизельное топливо и бензин. Новые автотопливозаправщики превосходят предшественников по маневренности, проходимости и скорости. В ближайшее время машины проверят на полигонах при выполнении учебно-боевых задач.
Технику вручил заместитель министра обороны по тылу - начальник тыла Вооруженных Сил Александр Мосолов. "Отрадно, что в преддверии праздника - Дня народного единства - мы впервые в истории суверенной Беларуси получили партию наших отечественных топливозаправщиков. Была проведена большая совместная работа между Министерством обороны и промышленным комплексом Беларуси: три года назад мы получили первые экземпляры для эксперимента, и этот эксперимент был успешно пройден. Мы доработали отдельные моменты и сегодня получили крупную партию от отечественного производителя", - сказал он.-0-
Общество
15 сентября 2026, 16:28
Первая партия отечественных топливозаправщиков пополнила подразделения сил спецопераций ВС
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