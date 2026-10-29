Первая очная встреча российской и украинской делегаций состоялась в аэропорту Гомеля

С первых минут встрече был задан позитивный тон. Представители Москвы и Киева обменялись рукопожатиями и пообщались. Встреча состоялась с участием белорусской стороны, которая также присоединилась к гуманитарной операции.
Населенный пункт Алешки расположен на левом берегу Днепра в 5 км от Херсона. Город находится в непосредственной близости от линии фронта и в течение последних лет регулярно подвергался обстрелам.
Для проведения гуманитарной операции российская и украинская стороны при посредничестве США - и прежде всего супруги американского лидера Мелании Трамп - достигли соглашения о прекращении огня в районе населенного пункта.-0-
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