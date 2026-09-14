14 сентября, Нижний Новгород /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси Владимир Перцов возложил цветы к мемориалу "Вечный огонь славы" на территории Нижегородского кремля, передает корреспондент БЕЛТА.
Торжественная церемония прошла в ходе мероприятий программы показа концерта-реквиема "Каждый третий".
В ней также приняли участие генеральный консул Беларуси в Нижнем Новгороде Олег Швец, заместитель министра международных и межрегиональных связей Нижегородской области Максим Безаев, старший советник генерального консульства Беларуси в Нижнем Новгороде Денис Сидоров, начальник отдела управления морально-психологического обеспечения главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси Николай Жлобич, начальник отдела международного сотрудничества и взаимодействия со СМИ Министерства культуры Беларуси Виктория Ратобыльская.-0-Фото Татьяны Матусевич
Общество
14 сентября 2026, 12:03
Перцов возложил цветы к Вечному огню в Нижегородском кремле
Новости рубрики Общество
Соцгарантии и борьба с теневой занятостью: в Беларуси планируют скорректировать законы по вопросам трудовых отношений
Главное
Топ-новости
Соцгарантии и борьба с теневой занятостью: в Беларуси планируют скорректировать законы по вопросам трудовых отношений
Командно-штабное учение территориальных войск Червенского и Березинского районов пройдет по 16 сентября
У кого будет право носить нагрудные знаки? Какие планируются изменения в законодательстве о геральдических символах
С нами интереснее