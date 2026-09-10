Перцов об информационном противостоянии: в умы молодых людей хотят вложить "альтернативную историческую правду"

Как подчеркнул спикер, нужно рассказывать факты, истории героев нашей земли, вызывать у молодых людей чувство гордости за исторические подвиги наших предшественников, за героические поступки настоящих героев белорусской земли.



"Тогда они будут осознавать, что являются наследниками этих героев, продолжателями вот этих героических, патриотических традиций, и будут ощущать себя действительно патриотами своей земли", - отметил первый заместитель главы Администрации Президента.-0- Как подчеркнул спикер, нужно рассказывать факты, истории героев нашей земли, вызывать у молодых людей чувство гордости за исторические подвиги наших предшественников, за героические поступки настоящих героев белорусской земли."Тогда они будут осознавать, что являются наследниками этих героев, продолжателями вот этих героических, патриотических традиций, и будут ощущать себя действительно патриотами своей земли", - отметил первый заместитель главы Администрации Президента.-0-

Фото Кристины Аксёновой Фото Кристины Аксёновой

10 сентября, Борисов /Корр. БЕЛТА/. Рассказывая факты и истории героев нашей земли, мы вызываем у молодежи чувство гордости за исторические подвиги наших предшественников. Такое мнение выразил первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси Владимир Перцов в Борисовском государственном колледже, передает корреспондент БЕЛТА.В единый день информирования Владимир Перцов встретился с педагогами и учащимися Борисовского государственного колледжа. Главной темой беседы стал День народного единства как фактор национальной гордости.Как отметил первый заместитель главы Администрации Президента, информационное противостояние за умы и сердца нашей молодежи идет многие годы. И в первую очередь через новые электронные медиа - средства коммуникации, доносящие в разной форме информацию, которую они хотят вложить в умы молодых людей, - прежде всего "альтернативную историческую правду". Спекуляции на исторической теме делаются прежде всего для того, чтобы создать у молодежи неправильные, ложные стереотипы. Историческая правда густо замешивается на лжи, фейках, передергивании фактов, когда отдельный факт выставляется как всеобщая тенденция, характерная для того или иного исторического периода."Чтобы опровергать эту ложь, заниматься этой контрпропагандой, нужно проводить встречи лицом к лицу и не бояться острых вопросов, вступать в дискуссию с молодыми людьми, потому что их вот это противоречие внутри гложет", - отметил Владимир Перцов.