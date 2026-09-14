Перцов о концерте-реквиеме "Каждый третий": привозим его в Россию, потому что здесь люди способны понять нашу трагедию 

В холле концертного зала развернулись выставка БЕЛТА "Судьбы, сложенные в треугольник", выставка "Партизаны Беларуси" ИД "Беларусь сегодня", а также выставка-дегустация КУП "Минскхлебпром" "Хлеб - невидимая сила Победы". По словам Владимира Перцова, они организованы для того, чтобы зритель смог испытать иммерсивный опыт и до просмотра спектакля погрузиться в нужную атмосферу, немножко переключиться с обыденной жизни и посмотреть документы, попробовать хлеб военной эпохи.

"Со всеми регионами Российской Федерации у нас синхронизирована работа по сохранению исторической памяти, по борьбе с многочисленными фейками, ложными теориями. Колоссальный массив такой информации просто летит через новые цифровые медиа и оседает, к сожалению, в умах, особенно молодых людей, через те самые новые цифровые возможности, к которым они тянутся в большей степени, чем к классическим средствам массовой информации: газетам, телевидению и радио. Для того чтобы это развеять, мы ищем и находим новые подходы, в том числе и через эмоциональные регистры. Спектакль "Каждый третий" показывает переживания их сверстников, которые в годы Великой Отечественной войны в 17,18, 19 лет шли на фронт, жертвовали самым дорогим, что у них есть - собственной жизнью - для того, чтобы приблизить Победу", - добавил первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси.

По его словам, сегодня Беларусь делает все для сохранения исторической памяти и передачи ее молодым поколениям. "Вы видите, что фашизм 2.0 поднимает голову, что те же государства, которые воевали против Советского Союза, сейчас образуют новый конгломерат, испытывающий те же чувства и, наверное, строящий те же планы по отношению к Союзному государству. Мы не имеем никакого права подвести наших героических предков. Мы чтим их память, мы помним их подвиги, их имена и сделаем все возможное для того, чтобы такое на нашей земле никогда не повторилось", - подытожил Владимир Перцов.-0-

Фото Татьяны Матусевич

14 сентября, Нижний Новгород /Корр. БЕЛТА/. Мы привозим концерт-реквием "Каждый третий" в Россию, потому что люди здесь способны понять и разделить трагедию, которую белорусский народ пережил в годы Великой Отечественной войны. Таким мнением перед представлением на площадке МТС Live Холл в Нижнем Новгороде поделился первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси Владимир Перцов, передает корреспондент БЕЛТА."Здесь живут самые родные нам люди, которые способны понять, способны разделить трагедию, которую в годы Великой Отечественной войны пережил белорусский народ. Мы потеряли каждого третьего. Это были не только бойцы регулярной армии, это были женщины, старики и дети, которые были убиты просто так, за то, что они жили на своей земле. Об этом наше уникальное действие, наш спектакль, сочетающий в себе и новые технологии мультимедийности и поэзию, и песню - новые произведения, и то, что мы уже можем назвать классикой. Для того чтобы достучаться до современного зрителя, в первую очередь до молодежи, рассказать им о той трагедии", - сказал Владимир Перцов.