Перцов: ни одна страна не сможет в одиночку решить проблемы безопасности ИИ

Беларусь готова вместе со всеми работать над созданием прозрачных и справедливых правил развития ИИ - во имя мира, стабильности и процветания всех народов. "Мы так же, как и Китай, считаем: в центре любого алгоритма всегда должен оставаться человек - его права, безопасность и благополучие. Искусственный интеллект - это не прогресс ради прогресса. Новая технология имеет смысл тогда, когда она делает более точным диагноз врача. Когда благодаря цифровому анализу полей улучшает урожай. Когда освобождает нас от рутины, оставляя время и силы на то, что действительно важно - на развитие, творчество, научные поиски. Словом, на новые свершения во благо нашего общего будущего", - резюмировал Владимир Перцов.





В Учжэне на востоке Китая стартовал 13-й саммит Всемирной конференции по управлению интернетом. Главная тема четырехдневного форума - создание глобальной экосистемы искусственного интеллекта с открытым исходным кодом. В рамках первого дня было объявлено о запуске образовательной программы Всемирной интернет-конференции для подготовки нового поколения управленцев и экспертов по цифровой экономике и кибербезопасности.-0-





Скриншот видео Синьхуа

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взрывное развитие нейросетей множит вопросы и проблемы, связанные с безопасностью, ответственностью, этикой. Ни одна страна не сможет решить их в одиночку. Об этом заявил первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси Владимир Перцов на круглом столе в рамках саммита Всемирной конференции по интернету на тему "Совместная работа для применения человекоориентированного подхода и развития ИИ во благо", сообщает БЕЛТА."Мы живем в период эпохальной технологической революции. Буквально вчера мы воспринимали искусственный интеллект как эксперимент или даже игру. А сегодня его возможности трансформируются в важные элементы новой глобальной экономики. 95% населения Беларуси - активные пользователи интернета. Такой высокий уровень цифровизации помогает нам успешно интегрировать элементы ИИ в повседневную жизнь. А также в здравоохранение, сельское хозяйство, технику, которую мы производим", - обратил внимание Владимир Перцов.По его мнению, там, где прогресс, масштабируются и разного рода риски и угрозы - и область развития ИИ не исключение. "Именно поэтому Беларусь активно поддержала инициативу КНР по созданию Всемирной организации сотрудничества в области искусственного интеллекта (World Artificial Intelligence Cooperation Organization, WAICO). В этом году мы стали одним из государств-соучредителей. Считаем это важным шагом в укреплении международного сотрудничества, уменьшении цифрового разрыва между странами, обеспечении безопасного и этичного использования новых технологий", - подчеркнул первый заместитель главы Администрации Президента.Китайская Народная Республика - один из самых опытных игроков в этой сфере, отметил Владимир Перцов. "Вы накопили огромный опыт, доказали, что развитие цифровой экономики и кибербезопасность не противоречат друг другу. В рамках работы WAICO мы выступаем за обмен методиками, технологическими решениями, правовой практикой между всеми участниками организации. Беларусь приветствует создание центров сотрудничества по применению ИИ, которое было инициировано Председателем КНР Си Цзиньпином. Мы будем рады использовать их как площадку для обмена опытом, подготовки профессиональных кадров, совместной разработки стандартов в области искусственного интеллекта", - заявил он.В сентябре 2026 года Национальная академия наук Беларуси и Цзилиньский университет подписали соглашение о создании совместной лаборатории по искусственному интеллекту и новым концептуальным материалам и технологиям, напомнил Владимир Перцов. "Мы возлагаем большие надежды на это сотрудничество. Уверены, что новая лаборатория сможет объединить интеллектуальные ресурсы двух стран и придаст мощный импульс для внедрения инноваций в реальный сектор экономики", - поделился планами первый замглавы Администрации Президента.