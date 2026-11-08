Перцов на чемпионате по колке дров: с каждым годом мастерство растет

8 ноября, Минский район /Корр. БЕЛТА/. С каждым годом мастерство участников чемпионата только растет. Таким мнением с журналистами поделился первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси Владимир Перцов на полях пятого чемпионата по колке дров среди представителей СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Перцов подчеркнул, что чемпионат ежегодно создает особую атмосферу единения медийного сообщества всех регионов Беларуси. "Причем (колка дров. - Прим. БЕЛТА) - интересное, увлекательное занятие. Вроде и спорт, а вроде и полезный навык, который может пригодиться. Особенно тем, кто родился в городе, никогда не колол дров и вообще не понимает, что это такое. Для них это увлечение, которое захватывает и объединяет, придает состязательный дух, ведь участники соревнуются и в скорости, и в качестве колки", - поделился он.

Первый заместитель главы Администрации Президента отметил, что к этому занятию представителей медиасферы приобщил глава государства. "Мы стараемся эту традицию множить и сохранять. С каждым годом все больше команд из регионов. Коллеги из дружественных государств тоже тренируются, и для них это совершенно новое занятие. Они участвуют в соревнованиях", - сказал он. Первый заместитель главы Администрации Президента отметил, что к этому занятию представителей медиасферы приобщил глава государства. "Мы стараемся эту традицию множить и сохранять. С каждым годом все больше команд из регионов. Коллеги из дружественных государств тоже тренируются, и для них это совершенно новое занятие. Они участвуют в соревнованиях", - сказал он.

На пятый чемпионат приехало так много гостей и участников, что места на поляне у водохранилища Вяча уже маловато. "Надо, наверное, искать что-то новое. И у меня такое ощущение, будто этот фестиваль был всегда. Мы собираемся и колем дрова уже не просто пятый год, а, кажется, столько, сколько себя помним. И с каждым годом растет мастерство. Посмотрите, какие результаты. И это журналисты, а не лесники и не спортсмены, которые занимаются этим профессионально", - подчеркнул Владимир Перцов. На пятый чемпионат приехало так много гостей и участников, что места на поляне у водохранилища Вяча уже маловато. "Надо, наверное, искать что-то новое. И у меня такое ощущение, будто этот фестиваль был всегда. Мы собираемся и колем дрова уже не просто пятый год, а, кажется, столько, сколько себя помним. И с каждым годом растет мастерство. Посмотрите, какие результаты. И это журналисты, а не лесники и не спортсмены, которые занимаются этим профессионально", - подчеркнул Владимир Перцов.

Он заметил, что и сам раз в месяц, а иногда и чаще, колет дрова. "Это настолько отвлекает от забот, переживаний и мыслей о нашей стрессовой работе. Колка дров - как шахматы: ты не просто должен махать топором, а продумать целую стратегию - как одолеть это полено, найти ту самую трещину, правильно рассчитать удар. Это настолько захватывает - особая философия, особое занятие. Думаю, в следующем году, когда площадка будет больше, мы обязательно еще раз соберем команду руководителей и покажем какой-нибудь мастер-класс", - сказал Владимир Перцов. Он заметил, что и сам раз в месяц, а иногда и чаще, колет дрова. "Это настолько отвлекает от забот, переживаний и мыслей о нашей стрессовой работе. Колка дров - как шахматы: ты не просто должен махать топором, а продумать целую стратегию - как одолеть это полено, найти ту самую трещину, правильно рассчитать удар. Это настолько захватывает - особая философия, особое занятие. Думаю, в следующем году, когда площадка будет больше, мы обязательно еще раз соберем команду руководителей и покажем какой-нибудь мастер-класс", - сказал Владимир Перцов.

Сегодня на берегу водохранилища Вяча проходит пятый чемпионат по колке дров среди СМИ. Участникам предстоит определить сильнейших в таких дисциплинах, как колка дров, переруб бревна топором, колка дров по-президентски, эстафета, "Одним ударом!" и "Проверка на прочность".-0- Сегодня на берегу водохранилища Вяча проходит пятый чемпионат по колке дров среди СМИ. Участникам предстоит определить сильнейших в таких дисциплинах, как колка дров, переруб бревна топором, колка дров по-президентски, эстафета, "Одним ударом!" и "Проверка на прочность".-0-