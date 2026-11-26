



26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мы должны использовать все методы, чтобы не допустить перехода информационной войны в горячую фазу. Таким мнением поделился первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси Владимир Перцов во время сбора с офицерами идеологической структуры Вооруженных Сил. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.В Минской военной комендатуре под руководством помощника министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах - начальника главного управления идеологической работы Министерства обороны Леонида Касинского проходит сбор с офицерами идеологической структуры Вооруженных Сил.Перед участниками выступил Владимир Перцов. Он обратил внимание, что на офицеров-идеологов сегодня возлагается особая миссия - противостоять негативному информационному воздействию. По его словам, в Вооруженных Силах Беларуси с этим справляются благодаря владению действенными практическими методами: четко выстроенной системе идеологической работы с личным составом, профориентации и работе по военно-патриотическому воспитанию.Владимир Перцов также отметил особую роль военных СМИ: "Мы находимся в условиях информационной войны и должны использовать все методы, чтобы не допустить перехода ее в горячую фазу. Мы не имеем права проиграть. Нельзя не отметить работу ваших СМИ: 23 февраля начал вещание телеканал "ВоенТВ". Аппаратно-студийный блок и коллектив одноименной редакции смогли обеспечить работу практически круглосуточного телеканала, который в том числе формирует патриотическое восприятие происходящих событий. Для того чтобы наши люди, молодые и постарше, чувствовали себя всегда достойно, могли гордиться своей историей и мы могли формировать настоящих защитников не только на специальных занятиях и не только в рядах Вооруженных Сил, но и при помощи аудиовизуального контента, был создан такой телевизионный канал. Он приобрел популярность просто с ходу. Доказательство тому - 17-я позиция среди 150 телеканалов, вещающих в пакете кабельного телевидения ZALA. Это достойный результат".К присутствующим обратился министр обороны Виктор Хренин. Он выступил с докладом, в котором обратил внимание на аспекты военно-политической обстановки и отметил, что в современных условиях роль информационной составляющей в борьбе за умы людей существенно возрастает."В соответствии с установившейся традицией сбор проходит каждый год. Совсем недавно в таком составе мы с вами собирались, но уже прошел напряженный, сложный год. Время летит очень быстро. Думаю, летит оно быстро потому, что складывающаяся обстановка действительно заставляет находиться в определенном напряжении, требует сплоченности наших коллективов и решения задач, которые направлены на самую важную составляющую - обеспечение военной безопасности нашей страны. Вы - именно те люди, которые должны очень четко разбираться в обстановке, человеческих душах, сердцах и умах. Но самое главное - уметь их увлекать, разъяснять особенности той обстановки, которая складывается, чтобы этим не занялись другие", - сказал он.Министр также подчеркнул, что информационная составляющая влияет и на характер военных конфликтов, трансформируя их от классических боевых действий к асимметричным, низкозатратным инструментам воздействия. "Целевые хакерские атаки, армии ботов и генерация фейков обходятся несоизмеримо дешевле дорогостоящих вооружений, но при этом могут нанести не меньший ущерб, чем прямая военная агрессия. В авангарде развернувшейся борьбы в сфере смыслов, борьбы за умы и сердца людей находитесь вы, идеологи, грамотные и преданные государству офицеры, способные в сложное время стремительных изменений с непредсказуемыми последствиями формировать верные смыслы происходящих процессов и укреплять духовно-нравственные ценности у военнослужащих", - сказал он.Виктор Хренин также наградил достигших лучших результатов в служебной деятельности военнослужащих и гражданский персонал.-0-