Перцов: Беларусь снова продемонстрировала свою готовность помочь

Говоря о гуманитарной миссии в Алешках, Владимир Перцов отметил, что Беларусь снова продемонстрировала свою готовность помочь в мирном урегулировании любых конфликтов, а также стать гарантом безопасности при проведении миссий любого масштаба. "В очередной раз жизнь и события показывают, что именно на белорусской земле и только на белорусской земле возможно проведение миссий, даже небольших. Хотя не бывает небольших миссий. Если одна жизнь спасена, если обмен хотя бы несколькими военнопленными произошел, да даже если тела убитых бойцов вернулись, значит, это уже большое событие. И все это происходит на нашей белорусской земле. Мы способны принять у себя непримиримых людей. Мы способны обеспечить в том числе и безопасность проведения таких мероприятий, что немаловажно, - сказал он. - Я глубоко уверен, что и глобальные переговоры про мир в Украине должны проходить у нас. В Гомеле, Минске. Мы должны поставить эту точку. Мы должны этот конфликт трех братьев славянских завершить здесь".

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