Перспективы в бизнесе. Коммерческие помещения в "Минск-Мире" на выгодных условиях

Специальные условия на покупку коммерческих помещений в многофункциональном комплексе "Минск-Мир":
выгода 15% при условии "быстрой оплаты" в течение 14 дней. Внимание: можно воспользоваться партнерскими кредитами со ставкой от 4,99% в течение льготного периода.
Кроме того, покупателям доступна рассрочка от застройщика до 30 месяцев без увеличения цены при первоначальном платеже 50% или до 48 месяцев с первоначальным платежом 30%.
Срок действия акции - до 30 сентября 2026 г.
Полный перечень доступных помещений и актуальную стоимость смотрите на сайте Застройщика.
Приобретение коммерческой недвижимости в динамично развивающемся современном районе столицы - это вложение в надежный актив, который открывает несколько путей для развития:
1) организация и ведение своего дела в локациях с высоким трафиком. Там, где много молодых семей, экономически активных жителей и потенциальных клиентов,
2) сдача помещений в аренду для получения стабильного и прогнозируемого дохода.
Специальные условия покупки распространяются на коммерческие помещения в жилых домах многофункционального комплекса "Минск-Мир".
Кварталы комплекса активно заселяются, а многие давно нашли своих жителей. В "Минск-Мире" можно открыть магазины, офисы, кофейни, рестораны, шоу-румы с особой атмосферой.
Одно из преимуществ многофункционального комплекса "Минск-Мир" - развитая социальная инфраструктура. Здесь - зоны отдыха для взрослых и детей, спортивные площадки, парковки, велодорожки, продовольственные магазины, поликлиники, медицинские центры, школы, детские сады и многое другое.
В "Минск-Мире" есть всё для комфортной жизни и бизнеса.
Коммерческие помещения преимущественно располагаются на -1-м, 1-м и 2-м этажах. Есть варианты с террасами и на более высоких этажах.
Каждое торгово-административное помещение спроектировано с учетом потребностей современного бизнеса, что значительно упрощает открытие новых торговых или сервисных точек:
· высокие потолки и свободная планировка для реализации ваших дизайн-проектов,
· качественная тепло- и шумоизоляция,
· центральное отопление, системы пожаротушения, электричество, водопровод, канализация,
· удобные подъездные пути и пандусы перед входом.
Инвестиционная привлекательность коммерческих помещений в "Минск-Мире" обусловлена не только внутренней инфраструктурой кварталов, но и близостью к глобальным объектам комплекса. В центре возводится Международный финансовый коммерческий центр.
Соседство с объектом такого масштаба автоматически повышает статус недвижимости и гарантирует стабильный рост арендных ставок в ближайшей перспективе.
Через многофункциональный комплекс проходит третья линия метро и множество маршрутов наземного транспорта.
Тут находится один из крупнейших торгово-общественных центров Avia Mall: для шопинга не придется выезжать за пределы комплекса.
Привлекательность многофункционального комплекса "Минск-Мир" для коммерческой деятельности - это:
Готовый и стабильный трафик
Тысячи семей уже живут в кварталах и формируют большой спрос на услуги "у дома". Ваш бизнес не будет ждать открытия района - потенциальные клиенты уже здесь и нуждаются в качественных магазинах, кафе, аптеках и сервисах.
Транспортная доступность
Близость к станциям метро и расположение вдоль крупных транспортных артерий города обеспечивают легкий доступ к вашему объекту не только для жителей, но и для гостей комплекса.
Популярность
Концепция "Минск-Мира" и развитая инфраструктура привлекают сюда активную и платежеспособную аудиторию.
Сделайте первый шаг к стабильному доходу - инвестируйте в коммерческие помещения в комплексе "Минск-Мир".
Специальное предложение действует до 30 сентября.
Это отличная возможность приобрести коммерческие помещения с выгодой 15% при условии быстрой оплаты в течение 14 дней.
Удобные финансовые инструменты:
· оплата собственными средствами,
· с привлечением кредитов от банков-партнеров со ставкой от 4,99% в течение льготного периода,
· рассрочка от застройщика на срок до 30 месяцев без увеличения цены при первоначальном платеже 50% или до 48 месяцев с первоначальным платежом 30%.
Для получения подробной информации о доступных помещениях и условиях акции обращайтесь к специалистам по телефонам:
7675
+375 17 269-61-99, +375 17 39-39-465
В других городах Беларуси вас проконсультируют региональные представители компании-застройщика.
Связаться с отделом продаж можно и в праздничные, и в выходные дни.
Звоните или приходите в офис Застройщика по адресу:
г. Минск, ул. Петра Мстиславца, 9 (ст. м. "Восток"), Dana Center.
"Минск-Мир" - надежный фундамент для вашего бизнеса!