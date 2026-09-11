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Перспективы в бизнесе. Коммерческие помещения в "Минск-Мире" на выгодных условиях

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
11 сентября 2026, 10:00

Перспективы в бизнесе. Коммерческие помещения в "Минск-Мире" на выгодных условиях

11 сентября стартует специальное предложение для тех, кто ищет надежный способ сохранить и приумножить капитал, а также для предпринимателей, планирующих запуск бизнеса в местах с высоким потенциалом и большим количеством клиентов.
 
Специальные условия на покупку коммерческих помещений в многофункциональном комплексе "Минск-Мир":
выгода 15% при условии "быстрой оплаты" в течение 14 дней. Внимание: можно воспользоваться партнерскими кредитами со ставкой от 4,99% в течение льготного периода.
 
Кроме того, покупателям доступна рассрочка от застройщика до 30 месяцев без увеличения цены при первоначальном платеже 50% или до 48 месяцев с первоначальным платежом 30%.
 
Срок действия акции - до 30 сентября 2026 г.
Полный перечень доступных помещений и актуальную стоимость смотрите на сайте Застройщика.
Приобретение коммерческой недвижимости в динамично развивающемся современном районе столицы - это вложение в надежный актив, который открывает несколько путей для развития:

1) организация и ведение своего дела в локациях с высоким трафиком. Там, где много молодых семей, экономически активных жителей и потенциальных клиентов,
2) сдача помещений в аренду для получения стабильного и прогнозируемого дохода.
Специальные условия покупки распространяются на коммерческие помещения в жилых домах многофункционального комплекса "Минск-Мир".
 
Кварталы комплекса активно заселяются, а многие давно нашли своих жителей. В "Минск-Мире" можно открыть магазины, офисы, кофейни, рестораны, шоу-румы с особой атмосферой.
Одно из преимуществ многофункционального комплекса "Минск-Мир" - развитая социальная инфраструктура. Здесь - зоны отдыха для взрослых и детей, спортивные площадки, парковки, велодорожки, продовольственные магазины, поликлиники, медицинские центры, школы, детские сады и многое другое.
В "Минск-Мире" есть всё для комфортной жизни и бизнеса.
Коммерческие помещения преимущественно располагаются на -1-м, 1-м и 2-м этажах. Есть варианты с террасами и на более высоких этажах.
 
Каждое торгово-административное помещение спроектировано с учетом потребностей современного бизнеса, что значительно упрощает открытие новых торговых или сервисных точек:

·      высокие потолки и свободная планировка для реализации ваших дизайн-проектов,
·      качественная тепло- и шумоизоляция,
·      центральное отопление, системы пожаротушения, электричество, водопровод, канализация,
·      удобные подъездные пути и пандусы перед входом.
Инвестиционная привлекательность коммерческих помещений в "Минск-Мире" обусловлена не только внутренней инфраструктурой кварталов, но и близостью к глобальным объектам комплекса. В центре возводится Международный финансовый коммерческий центр.
Соседство с объектом такого масштаба автоматически повышает статус недвижимости и гарантирует стабильный рост арендных ставок в ближайшей перспективе.
Через многофункциональный комплекс проходит третья линия метро и множество маршрутов наземного транспорта.
Тут находится один из крупнейших торгово-общественных центров Avia Mall: для шопинга не придется выезжать за пределы комплекса.
Привлекательность многофункционального комплекса "Минск-Мир" для коммерческой деятельности - это:
 
Готовый и стабильный трафик

Тысячи семей уже живут в кварталах и формируют большой спрос на услуги "у дома". Ваш бизнес не будет ждать открытия района - потенциальные клиенты уже здесь и нуждаются в качественных магазинах, кафе, аптеках и сервисах.
Транспортная доступность

Близость к станциям метро и расположение вдоль крупных транспортных артерий города обеспечивают легкий доступ к вашему объекту не только для жителей, но и для гостей комплекса.
 
Популярность

Концепция "Минск-Мира" и развитая инфраструктура привлекают сюда активную и платежеспособную аудиторию.
Сделайте первый шаг к стабильному доходу - инвестируйте в коммерческие помещения в комплексе "Минск-Мир".
 
Специальное предложение действует до 30 сентября.

Это отличная возможность приобрести коммерческие помещения с выгодой 15% при условии быстрой оплаты в течение 14 дней.
 
Удобные финансовые инструменты:

·      оплата собственными средствами,
·      с привлечением кредитов от банков-партнеров со ставкой от 4,99% в течение льготного периода,
·      рассрочка от застройщика на срок до 30 месяцев без увеличения цены при первоначальном платеже 50% или до 48 месяцев с первоначальным платежом 30%.
Для получения подробной информации о доступных помещениях и условиях акции обращайтесь к специалистам по телефонам:
7675

+375 17 269-61-99, +375 17 39-39-465

В других городах Беларуси вас проконсультируют региональные представители компании-застройщика.
 
Связаться с отделом продаж можно и в праздничные, и в выходные дни.
 
Звоните или приходите в офис Застройщика по адресу:
г. Минск, ул. Петра Мстиславца, 9 (ст. м. "Восток"), Dana Center.
 
"Минск-Мир" - надежный фундамент для вашего бизнеса!



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