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Перспективы сотрудничества в правоохранительной сфере обсудили Беларусь и Вьетнам 

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
15 сентября 2026, 21:42

Перспективы сотрудничества в правоохранительной сфере обсудили Беларусь и Вьетнам 

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перспективы сотрудничества в правоохранительной сфере обсудили Беларусь и Вьетнам. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Делегация МВД Беларуси во главе с заместителем министра внутренних дел Дмитрием Корзюком прибыла с визитом во Вьетнам. Состоялась встреча с заместителем министра общественной безопасности Фам Тхе Тунгом. 
Дмитрий Корзюк выразил уверенность в дальнейшем укреплении дружеских отношений. "Между нашими ведомствами созданы все правовые условия для эффективного взаимодействия. Уверен, что сегодняшняя встреча не только станет платформой для дальнейшего обмена мнениями по широкому кругу вопросов, но и поможет определить основные направления для развития двусторонним связей", - сказал он.
Замминистра внутренних дел Беларуси подчеркнул готовность к расширению сотрудничества с вьетнамскими коллегами по всем спектрам. В первую очередь речь идет об обмене опытом в борьбе с киберпреступностью, торговлей людьми, наркотрафиком, противодействии организованной преступности, экстремизму и терроризму, об изучении наработок друг друга в сферах обеспечения дорожной безопасности и охраны общественного порядка.
Пристальное внимание уделяется теме обучения специалистов и расширению контактов между учреждениями образования. Белорусская сторона предложила всестороннюю поддержку в подготовке вьетнамских правоохранителей по различным направлениям деятельности. По окончании встречи состоялось подписание меморандума о сотрудничестве в области образовательной и научной деятельности между правоохранительными вузами двух стран.-0- 

Фото МВД
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