Персональные данные клиентов известной сети пиццерий утекли в сеть - эксперты дали рекомендации

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Персональные данные клиентов известной сети пиццерий утекли в сеть, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный центр защиты персональных данных.



Была выявлена кибератака на IT-систему "ДоДо Пицца" за пределами Беларуси, повлекшая утечку персональных данных. В результате инцидента пострадали данные клиентов из разных стран, в том числе из Беларуси.



Отмечается, что персональные данные белорусских граждан передавались ООО "Пицца Стар" в рамках франчайзинговой сети согласно пользовательскому соглашению. Оказались затронуты имена, адреса, email, телефоны, даты рождений, составы заказов.



В центре напомнили, что при поступлении звонков и сообщений следует быть бдительными, не предоставлять личные данные неизвестным лицам. Важно проверять подлинность сайтов, не переходить по подозрительным ссылкам и не открывать вложения от неизвестных отправителей.



При подозрении на мошенничество или попытки получения данных следует зафиксировать факт и обратиться в правоохранительные органы.-0-