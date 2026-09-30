30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Персональные данные клиентов известной сети пиццерий утекли в сеть, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный центр защиты персональных данных.
Была выявлена кибератака на IT-систему "ДоДо Пицца" за пределами Беларуси, повлекшая утечку персональных данных. В результате инцидента пострадали данные клиентов из разных стран, в том числе из Беларуси.
Отмечается, что персональные данные белорусских граждан передавались ООО "Пицца Стар" в рамках франчайзинговой сети согласно пользовательскому соглашению. Оказались затронуты имена, адреса, email, телефоны, даты рождений, составы заказов.
В центре напомнили, что при поступлении звонков и сообщений следует быть бдительными, не предоставлять личные данные неизвестным лицам. Важно проверять подлинность сайтов, не переходить по подозрительным ссылкам и не открывать вложения от неизвестных отправителей.
При подозрении на мошенничество или попытки получения данных следует зафиксировать факт и обратиться в правоохранительные органы.-0-
Общество
30 сентября 2026, 18:06
Персональные данные клиентов известной сети пиццерий утекли в сеть - эксперты дали рекомендации
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