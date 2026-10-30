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"Пернатое царство". Девушка сменила город на деревню и развивает птичью ферму 

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Общество
30 октября 2026, 13:04

"Пернатое царство". Девушка сменила город на деревню и развивает птичью ферму 

"Когда заходишь в птичник и слышишь знакомое щебетанье, понимаешь - все не зря!" - Ульяна Банчак из Речицкого района уже четыре года разводит несушек необычных пород. В 22 года девушка сменила городскую прописку на сельскую и занялась птицеводством. Причем настолько погрузилась в хобби, что теперь сама может проконсультировать тех, кто только начинает. День за днем она развивает свой блог и делает милые распаковки, собирая необыкновенные подарки от птичьего поголовья. Куры радуют глаз своим фирменным опереньем и несут разноцветные яйца - нежно-голубые, оливковые, вишневые, шоколадные, розовые. Увлеченная разведением птицы девушка поделилась с корреспондентом БЕЛТА укладом жизни на своем мини-птичнике и развеяла мифы и стереотипы о пернатых.

Пернатое подворье отливает перьевым блеском самых разных оттенков. Мадамы, барышни, богини, модели, пернатые "яжмамки" - именно так с любовью называет своих подопечных Ульяна. Сейчас у нее свыше 200 птиц. Пасхальные куры - породистые представительницы и гибриды - несут яйца с естественно окрашенной скорлупой разных оттенков: от голубого, бирюзового, зеленоватого и оливкового до розоватого и темно-шоколадного.

На извечный вопрос о том, что было первым яйцо или курица, у Ульяны однозначный ответ. В ее случае первым было яйцо - инкубационное.

Все началось четыре года назад с переезда из города в деревню. Новое дело отчасти стало для девушки терапией. "В тот момент в моей жизни происходили серьезные личные перемены. Требовалась полная перезагрузка мыслей. Нужно было найти новую точку опоры. Деревенский простор дал мне возможность остановиться и восстановиться после череды событий, сделать выдох, прислушаться к себе, а затем - глубокий вдох. Изначально птицеводство не планировала как масштабный проект. Скорее, это был внутренний порыв. У мамы на подворье было несколько курочек, уже таких возрастных. Помогала ей, а потом захотелось чего-то нового и интересного. Шаг за шагом забота о птице стала для меня настоящей терапией, а также делом, которое позволило достигнуть внутреннего равновесия и спокойствия. Теперь это одно из главных увлечений в моей жизни", - говорит девушка.
Начинала с нуля, но подход был основательный - с изучения тематики. Погрузилась в литературу, изучала опыт белорусских и зарубежных птичников. Много читала о разных породах птицы, их преимуществах, смотрела видео, экспертные блоги. "Для меня было важно не просто завести кур, а понять, что такое истинно породная птица, соответствующая строгим стандартам. Пересматривала сотни записей с выставок, анализировала работу оценщиков. Найти чистую линию и сохранять ее признаки - колоссальный труд. За все время через мои инкубаторы уже прошло более двух тысяч яиц", - делится она.

Однажды увидела, как зарубежные птицеводы получают разноцветные яйца. "Вышла на контакт, через переводчик задавала интересующие вопросы. Мне все объясняли. Сначала все казалось очень сложным, но со временем разобралась и в вопросах генетики и селекции. Начала создавать цветные яйца", - объясняет птицевод. 
Девушка во всем разбиралась сама, хотя еще недавно была далека от этой темы. "Да, у меня нет профильного образования, но я углубилась во все вопросы. Когда начала все изучать, мне было максимально интересно. Уже четыре года занимаюсь разведением породной птицы", - отмечает она.

Сейчас в ее хозяйстве - представители девяти пород. У каждого семейства - своя недвижимость и условия повышенной комфортности.

Самой главной для себя птичница считает французскую породу - маран. "Это любовь всей моей жизни. Наверное, она навсегда останется в моем сердце. Эта порода славится яйцами насыщенного вишневого цвета порой до темно-шоколадного оттенка. У нас в Беларуси достаточно сложно найти чистокровных. Заказывала инкубационные яйца из России, сама ездила к заводчикам, чтобы и у меня была лучшая птица. С ней непросто работать. Даже на выставках ее оценивают не только по внешнему виду, но и по качеству яйца. Считается, что чем темнее цвет скорлупы, тем выше оценка", - посвящает в тонкости Ульяна.

"Нидерхайнер - просто прекрасная птица, не нарадуюсь ею. Это порода кур мясо-яичного направления продуктивности, это птица навсегда, которая подходит для любого хозяйства", - продолжает представлять своих подопечных девушка.
Каждая порода имеет свои особенности, да и свой характер может проявлять. К примеру, представительницы одной из них не любят кукурузу. Приходится учитывать пожелания и предпочтения породистых барышень, составляя рацион. 

По содержанию хозяйка выдерживает главные критерии и условия для всех, создавая гнезда высокой комфортности. Даже вход в апартаменты сделан в форме яйца. "По условиям проживания никаких особых усилий или изысков моя птица не требует. Достаточно, чтобы все было тепло и сухо, без сквозняков плюс качественный корм и витаминные комплексы. Одной пшеницей и ячменем хорошего результата не достигнуть", - подчеркивает птицевод.
Важно обеспечить для породистых птиц и пространство для прогулок, точнее - выгула и своего рода фитнеса. "Естественно, у них должна быть возможность двигаться, побегать. Если птица будет сидеть без движения в закрытом курятнике, то это приведет к тому, что она наберет лишний вес, жировую прослойку, соответственно, и яиц будет давать меньше. Стараюсь придумывать разные способы, чтобы они дополнительно двигались. Некоторые на крючок подвешивают капусту, чтобы куры не теряли форму, так сказать, а подпрыгивали и тянулись", - смеется она.

С момента инкубационного сезона все пернатые расселены по породам. Ни в коем случае нельзя допустить смешения или скрещивания, иначе получится помесь, а не породная птица. Для заводчика это вопрос имиджа.

"Есть спокойные птицы, а есть и более агрессивные. Яичные породы, как правило, более "воинственные", а фигуры у них стройнее. Они могут проявлять такую агрессивность по отношению к друг другу, особенно в кругу молодняка. Я все это проходила, поэтому остановилась больше на мясо-яичном направлении. Это более крупные птицы. Да, они дают чуть меньше яиц, зато по характеру спокойные и покладистые. С ними нет проблем", - разъясняет птицевод.

Есть на подворье и два павлина. "Это мой коллега-птицевод прислал сюрприз. Говорит: "Выводи". Вывела. Сейчас им три месяца. Это очень интересный для меня опыт. Пока все хорошо, уживаются со всеми обитателями. Наблюдая за ними, удостоверилась: многое, что про них говорят, - лишь стереотипы", - отмечает она.

Также в "пернатом царстве" поселились цесарки. "Считается, что эта птица очень громко кричит. Но лично в своем хозяйстве я этого не заметила. Для них нужна просторная территория - создала необходимые условия. А некоторые сажают их в клетки, возможно, поэтому они и более раздражительно "общаются", - считает Ульяна.

Практически все по хозяйству Ульяна делает сама, хотя параллельно продолжает работать. Девушка трудится контролером-кассиром по графику два дня через два. Когда она на смене, с кормлением птиц помогает мама. 

"Каждый день не похож на предыдущий. Кажется, что только вчера из яиц вылупились крошечные птенцы, а сегодня уже замечаю у каждого свой характер", - со знанием дела рассказывает она.
Знания и опыт позволяют заниматься селекцией, расширяя разнообразие цвета скорлупы. Девушка продолжает изучать эту сторону вопроса и экспериментировать. 

Теперь своей экспертностью Ульяна делится с такими же увлеченными делом людьми, как и сама. Соцсети дают возможность пообщаться с представителями любого уголка земного шара.

Блог начала вести для себя. В нем Ульяна показывает будни своего хозяйства, как растет птица, какие заботы приносит каждый сезон и чему учится сама, делится опытом. "Птицеводство - не просто красивые кадры. Бывают и тревожные дни, когда что-то идет не по плану. Рассказываю, что к чему. Потом люди все чаще стали спрашивать мое мнение, интересоваться. Никогда ни от кого не закрываюсь, всегда помогу советом, порекомендую что-то, исходя из своего опыта ", - говорит она.
"Поверьте, таких увлеченных у нас в стране достаточно много. И в том числе благодаря мне с каждым годом их становится все больше. Я получаю все больше сообщений с благодарностью за то, что они тоже нашли дело по душе. Можно сказать, что птицеводство - моя вторая полноценная работа", - рассказывает Ульяна. 

Многие подписчики удивляются, что фактически девчонка в 22 года занялась не самым гламурным делом. Кто-то скептически относился к самой затее, немало людей с такой позицией было и среди родственников.

Ульяна создает контент, транслируя жизнь в ее птичнике. Нередко героинями "прямых включений" в соцсетях становятся отдельные курицы. Подписчики уже узнают их и могут обращаться по кличкам. "Да, у некоторых куриц есть имена. К примеру, это три сестры в разных оттенках рыжей гаммы. Например, Серафима и Рыжая часто попадают в кадр. А еще есть петух, он прибыл ко мне еще яйцом из Ярославской области. Когда вылупился, подрос, стал ходить барином среди других птиц. Так назвала: Барин и его гарем", - смеется Ульяна.

"Несутся, как из пулемета, и сияют ярче звезд шоу-бизнеса", - так с юмором рассказывает о своих подопечных птичница. 

Делится в своем блоге Ульяна и лайфхаками. Главный из них - "мишленовский" рацион для пернатых. Девушка сама разрабатывает премиксы, добавляя необходимые для птицы витаминные комплексы, а также элементы фитнеса для обитателей "царства".
Специально приобрела зернодробилку. "Во-первых, питательные вещества через дробленое зерно птица лучше усваивает, быстрее насыщается. Удобнее миксовать и витаминные комплексы. При простом смешивании зерен что-то может осесть на низу, а дробленка позволяет сделать так, чтобы птица съела все до последнего. Используются и связующие компоненты. К примеру, рыбий жир, который особенно важен в рационе в зимнее время, подсолнечное масло. Принципиально не покупаю комбикорм. Стараюсь сама делать миксы. Для меня важно видеть и понимать, что конкретно ест моя птица. Результатом довольна", - подчеркивает она. 

Впрочем, оперенье и плодовитость обитателей "пернатого царства" - на уровне. "С таким блеском пера можно хоть на подиум", - с улыбкой добавляет птицевод.

Около 200 голов в общей сложности съедают мешок корма в день. "Они же как дети, им и витамины нужны. Находятся в сети те, кто говорит: вот, вы их химией пичкаете. Боюсь, что сами такие комментаторы едят больше химии, употребляя БАДы и пищевой мусор", - уверена она.

Заводчик никогда не покупает цыплят в хозяйствах, отдает предпочтению выводу из яиц. "С самого детства за ними смотрю, они ко мне привыкают. В инкубационный период у некоторых бывает сбой гормонов, и кто-то яро демонстрирует характер. Могу взять на руки, похохлить и в шутку сказать: "Что ж ты бузишь на меня, я же тебя еще со времен вылупления из скорлупы помню". Но это скорее исключение. Я же всех ращу сама, они чувствуют, что все с любовью и заботой", - смеется она.
В этом сезоне отличились пасхальные куры: одновременно 18 несушек захотели стать мамами. В птичнике отмечался настоящий беби-бум. В некоторых курятниках не оставалось места, чтобы просто яйцо снести. Около 60% поголовья - молодки, молодые куры плюс цыплята. 

Случались и разочарования, когда ожидания не совпадали с реальностью, однако Ульяна не опускала руки. Девушка убеждена: отрицательный опыт тоже учит. "На сегодня мой главный принцип: лучше меньше по количеству, но лучше по качеству и породным характеристикам", - подчеркивает птицевод.
Ульяна продолжает погружение в тему. В этом году посетила выставку птиц в Дзержинске. Пока свою птицу не выставляла, присматривалась сама, изучала работу других заводчиков, оценщиков. Однако на будущее продумывает и такой вариант.

Есть у птицевода и еще одна пернатая мечта. Касается она любимой породы. "У маранов есть множество подвидов. В этом году в Беларусь из Германии завезли яйцо марана Saumon Argentе, что переводится, как "серебристый лосось". "Он считается достаточно редким и декоративным. Такого окраса хотела бы куриц. Уже заказала яйцо - будем развиваться", - делится она, отмечая, что цены на такое яйцо доходят до 10 рублей за одну штуку. 

В ее хозяйстве уже есть черно-медный и голубо-медный маран. Яйца маранов от насыщенного вишневого до темно-шоколадного цвета. Они крупные, с крепкой скорлупой, срок хранения - более двух месяцев.

На ближайший год Ульяна поставила для себя важную задачу: вывести разведение породной птицы на идеальный уровень. Для этого пристально следит за новым поколением.

Ульяна отмечает: все, что удается заработать на птицеводстве, направляется на развитие хозяйства. "По сути, этих денег я даже не замечаю. Некоторые в комментариях пишут, что при таком подходе выходят "золотые яйца". Честно говоря, на любимое дело ничего не жалею и выгоды не ищу", - говорит она.

Деревенский уклад и хозяйство изначально стали тихой гаванью для девушки, но увлечение давно переросло в серьезный вдохновляющий проект. "Чувствую себя абсолютно счастливой. Вижу перспективы для развития и точно знаю, что самое интересное у меня только начинается", - акцентирует Ульяна.

БЕЛТА.-0- 
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