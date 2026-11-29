29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Католики Беларуси сегодня вступили в новый литургический год, начав благословенное время Адвента. Это период тихого, наполненного христианской надеждой ожидания пришествия Спасителя, когда сердца верующих особенно открыты для божьей благодати. Об этом говорится в пастырском послании архиепископа Иосифа Станевского, Митрополита Минско-Могилевского, председателя Конференции католических епископов Беларуси, размещенном на интернет-портале Римско-католической церкви в Беларуси, сообщает БЕЛТА.



Адвент - призыв к пробуждению души и настоящему исправлению жизни, отмечается в пастырском послании. В Священном Писании он звучит очень выразительно через слова святого апостола Павла: "Вы знаете, что уже пора, чтобы вы пробудились ото сна… Ночь прошла, и приблизился день. Поэтому отбросим дела тьмы и облечемся в оружие света".



"Пусть это время станет для каждого из нас возможностью примириться с Богом в таинстве покаяния, простить обиды на ближних и совершить конкретные дела милосердия", - отметил митрополит.



Отдельные слова послания обращены к молодежи. "Не бойтесь смело исповедовать Христа в учебных заведениях, на работе и в цифровом пространстве. Пребывайте в вере, которую вам передали родители и деды, и будьте истинными апостолами Евангелия в современном мире, неся радость и свет Божьей истины своим сверстникам", - отметил архиепископ Иосиф Станевский.



Новый литургический год белорусские католики начинают с искренней благодарности за все дары, которыми Господь щедро одаривал в течение 2025/26 литургического года. Прошедший год в костелах был отмечен 800-летием смерти Франциска Ассизского, провозглашенного Святым Отцом Львом XIV. Настоящим духовным событием стали торжества в честь Богоматери Будславской в ​​Духовном центре Католического костела в Беларуси - Национальном санктуарии в Будславе.



"Ярким проявлением нашего единства со Вселенской Церковью стала также совместная молитва за мир во всем мире 27 октября в духовном единении с Папой Львом XIV в Ассизи", - говорится в послании. Также особо отмечается участие белорусских детей и молодежи в молитвенной акции "Миллион детей молятся Розарием", которая в этом году также была посвящена молитве за мир.



Новый литургический год, который начался сегодня, в первое воскресенье Адвента, открывает перед верующими важные пастырские задачи. Программа на 2027 год, согласно решению Конференции католических епископов Беларуси от 18 сентября 2026 года, посвящена 110-летию явлений Божьей Матери в Фатиме. Девиз года: "Фатима - знак надежды для современности".



Во время подготовки к празднованию годовщины Фатимских явлений в духовном центре Католической церкви в Беларуси - Национальном санктуарии Матери Божьей Будславской - и во всех приходах Минско-Могилевской митрополии 3 октября началась новенна к Матери Божьей Фатимской, которая продлится до 5 июня 2027 года и завершится 3 июля во время празднования Будславского феста.



Отмечается также, что 2027 год является юбилейным в связи с 100-летием торжественного коронования Остробрамской иконы Божьей Матери папскими коронами, которое состоялось 2 июля 1927 года в Вильнюсе.



В следующем году, 11 ноября, исполняется 35 лет с момента установления дипломатических отношений между Республикой Беларусь и Святым Престолом. Официальное начало двустороннего сотрудничества было положено в 1992 году. С тех пор в Минске действует Апостольская нунциатура - дипломатическое представительство Ватикана, а в Риме - посольство Республики Беларусь.



"За это время состоялся ряд знаковых встреч на высшем и высоком уровнях, включая официальные визиты Президента Беларуси Александра Лукашенко в Ватикан в 2009 и 2016 годах, а также визиты в Беларусь высокопоставленных представителей Римско-католической церкви, - говорится в пастырском послании. - Отношения между Республикой Беларусь и Святым Престолом продолжают развиваться в духе мира, способствуя сохранению межконфессионального согласия, развитию гуманитарных и культурных связей, а также укреплению мира в регионе.-0-