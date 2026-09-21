Перевозчик такси недоплатил свыше 94 тыс. рублей налогов 

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Налоговая инспекция выявила сокрытые доходы в деятельности перевозчика такси, ему предъявлено к уплате свыше 94 тыс. рублей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МНС.



При проверке организации, оказывающей услуги такси, было установлено, что в адрес индивидуальных предпринимателей переводились деньги, оформленные как займы. Однако эти средства не пошли на развитие бизнеса, а были потрачены на личные нужды либо переданы директору организации. "Закон не запрещает давать займы, но, если они не возвращаются и не связаны с бизнесом, - налоговая считает их не займом, а сокрытым доходом физического лица", - пояснили в МНС.



Кроме того, обнаружено, что через кассу перевозчика прошло более полумиллиона наличных денежных средств без каких-либо документов, обосновывающих их расходование: ни договоров, ни чеков, ни актов. "Налоговым кодексом определено, что доходом физического лица признается не только заработная плата, но и иные материальные блага, полученные от организации: например, если простили долг или дали деньги без обязанности их возврата, или если были сняты наличные без отчетности", - добавили в пресс-службе.



В адрес организации направлено уведомление с предложением в добровольном порядке исполнить налоговые обязательства. "Взвесив все возможные последствия, организация представила уточненные налоговые декларации (расчеты) с увеличением подоходного налога с физических лиц к доплате в сумме свыше 94 тыс. рублей, - рассказали в МНС. - Если бы предупреждение налоговой осталось проигнорировано, то за доначислением налогов последовала бы уголовная ответственность".-0-