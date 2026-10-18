Переменная облачность и до +17°С днем ожидается в Беларуси 19 октября

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в понедельник, 19 октября, ожидается переменная облачность и до 17 градусов тепла днем, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
Завтра в республике прогнозируют переменную облачность. Преимущественно в южной части страны ожидаются дожди. Ветер будет дуть с северо-востока, он будет умеренным, местами порывистым.
Температура воздуха ночью будет варьироваться от 6 до 12 градусов со знаком плюс, местами столбик термометра будет показывать плюс 3-5 градусов по Цельсию. Днем температура поднимется до 9-14 градусов выше нуля, а в юго-восточной части воздух прогреется до плюс 17 градусов.
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