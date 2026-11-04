Переход на проактивный формат. Как будет развиваться служба "Одно окно", рассказали в Минюсте

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как будет развиваться служба "Одно окно" на пресс-конференции рассказал заместитель начальника управления методологии осуществления административных процедур Министерства юстиции Роман Прохоров, сообщает корреспондент БЕЛТА.



На сегодняшний день в Беларуси действуют 158 таких служб. "В настоящее время можно обратиться с заявлением по 225 из 249 административных процедур, осуществление которых относится непосредственно к компетенции местных исполнительных и распорядительных органов", - подчеркнул он.



В 2023 году в работу службы "Одно окно" был внедрен принцип экстерриториальности. Востребованность такого формата работы подтверждается статистикой. "В 2026 году уже подано порядка 14 тыс. заявлений по данному принципу, что на 61% выше, чем за аналогичный период прошлого года", - отметил Роман Прохоров.



Для удобства граждан на сайте Минюста размещена интерактивная карта, с помощью которой заинтересованные лица могут найти ближайшую для себя службу.



Как подчеркнул спикер, корректируются списки административных процедур, сокращается количество необходимых документов, обеспечивается комплексное правовое регулирование.



Одно из ключевых направлений работы - расширение электронного взаимодействия госорганов и граждан. Сокращение списка документов, которые граждане должны подавать сами, усиление взаимодействия между госорганами: имеющиеся правовые документы позволяют им запрашивать необходимую информацию у других представителей госорганов при помощи государственных информационных систем и ресурсов. Таких систем на данный момент в стране функционирует 15.



"У нас также обеспечивается необходимое информационное взаимодействие с госорганами и гражданами. Стоит задача не только в сокращении количества документов, но и чтобы госорганы широко использовали уже имеющуюся в их распоряжении информацию", - сказал Роман Прохоров.



Развитие проактивного формата - еще одно важное направление. "Его суть заключается в максимальном сокращении, а в перспективе - исключении необходимости личного обращения граждан в определенных жизненных ситуациях за административными процедурами путем самостоятельного сбора документов, - отметил заместитель начальника. - Но для этого недостаточно просто отказаться от документов на бумажном носителе. Необходимо также обеспечить комплексное взаимодействие госорганов между собой, наладить обмен данными между уже существующими государственными информационными системами и ресурсами. Также необходимо определить правовые отраслевые механизмы осуществления административных процедур".



В настоящее время при активном участии Минюста реализуются два плана мероприятий, направленных на оптимизацию и цифровизацию административных процедур при рождении ребенка и покупке автомобиля. "Совместно с госорганами прорабатываются подходы к внедрению проактивного формата еще в трех жизненных ситуациях: утрата близкого, получение статуса многодетной семьи и оформление семейного капитала. Переход к проактивному формату в принципе у нас невозможен без предварительной глубокой оптимизации самих административных процедур, - подчеркнул Роман Прохоров. - И на сегодняшний день такая работа уже ведется. Существует специальная рабочая группа, созданная приказом министерств юстиции и экономики. За 2023-2025 годы было проведено 43 заседания, на которых рассмотрено более 500 административных процедур".-0-