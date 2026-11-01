"Переговоры ведутся по нескольким трекам". Политолог о перспективах урегулирования украинского конфликта

"Что касается взаимных уступок, компромиссов, они проговариваются и достаточно серьезно на высоком уровне - между Владимиром Путиным, Дональдом Трампом и теми акторами с украинской стороны, которые действительно заинтересованы в урегулировании. Надежда и оптимизм определенные есть", - добавил политолог.
Также он представил свое видение того, способны ли промежуточные выборы в США повлиять на степень вовлеченности Вашингтона в урегулирование конфликта. По словам эксперта, несмотря на инерционность американской политической системы, у Дональда Трампа есть время и возможности для изменения ситуации до официального вступления в силу нового состава Конгресса. "Америка - страна инерционная, и там процессы более-менее меняют реальность через 2-3 месяца. Тем более выборы в Конгресс обозначат определенную расстановку политических сил. Но приступить к изменению политической ситуации эти силы смогут только в январе 2027 года, а до января очень много воды утечет", - считает Алексей Мухин.
Комментируя возможность усиления гуманитарного сотрудничества в Украине по примеру последних дней, политолог назвал гуманитарную составляющую наиболее успешной в переговорном процессе.-0-
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