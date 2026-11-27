27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Александр Турчин подписал постановление Совета Министров, которым актуализирован перечень доходов родителей, подлежащих учету при определении размера алиментов на несовершеннолетних детей. Постановление вступает в силу с 1 января 2027 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.



При определении размера алиментов предусматривается учет всех доходов гражданина (уменьшенных на сумму налогов и обязательных страховых взносов), в том числе от иных форм самозанятости и профессиональной деятельности, не относящихся к предпринимательской (блогинг, стриминг, маркетплейсы, цифровые сервисы услуг и др.).



В перечень доходов, которые необходимо будет учитывать при определении размера алиментов, дополнительно включены доходы в виде выигрышей (возвращенных несыгравших ставок), выплачиваемых организаторами азартных игр (в казино, онлайн-казино, на игровых автоматах, в букмекерских конторах, на тотализаторах, в электронных интерактивных и рекламных играх, а также иных аналогичных мероприятиях), стоимость абонементов, сертификатов, билетов и видов социальных гарантий, выплаты при заключении контракта, продлении контракта на новый срок. А также сумма страховых взносов, уплачиваемых организацией за работника по договорам добровольного страхования медицинских расходов, доходы от сдачи внаем (аренду, субаренду) жилых и нежилых помещений, транспортных средств и земельных участков, доходы от операций с цифровыми знаками (токенами).



"Перечень доходов становится открытым (содержит иные доходы, на которые допускается обращение взыскания в судебном порядке), что делает его адаптируемым к изменениям экономических отношений и не требующим корректировки при появлении новых видов деятельности (дохода), а также способствует устранению правовых пробелов в долгосрочной перспективе", - отметили в пресс-службе.-0-