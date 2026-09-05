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Перчатка с системой мониторинга для спасателей, выделение ДНК из фрукта. Чем удивил Фестиваль науки

Опубликовано:

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Общество
05 сентября 2026, 22:37

Перчатка с системой мониторинга для спасателей, выделение ДНК из фрукта. Чем удивил Фестиваль науки

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Фестиваль науки в Минске по праву можно назвать одним из главных научно-популярных событий страны. За годы существования он превратился в крупное событие, где минчане и гости столицы знакомятся с передовыми разработками ученых и получают понятные объяснения сложных явлений из мира науки и технологий. Выставки, демонстрации и мастер-классы дают возможность не просто смотреть, но и пробовать новые решения самим. Корреспонденты БЕЛТА окунулись в атмосферу этого праздника науки.
Открылся фестиваль торжественным перерезанием ленточки, но даже здесь не обошлось без экспериментов - лента застыла в азоте, и почетные гости разбили ее небольшими молотками. Председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Караник отметил, что здесь можно не только увидеть эксперименты, но и самому поучаствовать в научном поиске. "Президент нашей страны не раз повторял: без науки не будет страны. И это действительно так, потому что облик цивилизации меняется вследствие научных достижений. Наука - это то, что расширяет наш горизонт, позволяет дотянуться до звезд либо заглянуть в волшебный мир атома", - добавил он.
Владимир Караник дополнил, что развитие науки возможно только благодаря человеческому потенциалу, исследованиям, креативности и таланту людей. "Мероприятие объединяет ученых и людей разных возрастов - здесь есть те, кто делает первые шаги в науку, так и уже опытные исследователи. Среди посетителей наверняка есть люди, которые в будущем прославят отечественную науку. Надеюсь, они вспомнят - их желание войти в эту сферу возникло после посещения фестиваля", - сказал он.
Молодые ученые покоряют мир науки

"100 инноваций молодых ученых" - проект НАН Беларуси, который проводится ежегодно с 2022 года. Его основная цель - стимулирование научно-инновационной деятельности молодых ученых, а также содействие в коммерциализации результатов научных исследований, выполняемых ими. Сегодня на одноименном стенде были представлены лучшие разработки финалистов конкурса и прошло их награждение. Здесь можно увидеть идеи в разных сферах - от искусственного интеллекта и цифровых технологий до агропромышленного комплекса и пищевой промышленности.

Курсант четвертого курса Университета гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси, финалист проекта "100 инноваций молодых ученых" Дмитрий Коробочка рассказал о своей разработке. "Мой проект - многофункциональная перчатка спасателя-пожарного с интегрированной системой мониторинга опасных факторов. Система является скоплением электронных модулей, которые позволяют анализировать происходящее вокруг спасателя. С помощью нее можно обнаружить высокую температуру, предельные концентрации токсичных газов и продуктов горения, электрический ток, а также помочь спасателю увидеть возгорание с помощью тепловизоров и инфракрасных датчиков. При возникновении опасных факторов перчатка заблаговременно предупреждает спасателя", - пояснил он.
По словам молодого ученого, идея проекта возникла при проведении научно-исследовательской работы, направленной на ликвидацию чрезвычайных ситуаций на электротранспорте. "Сейчас проходят испытания на определение необходимых модулей и датчиков, на защиту от тепловых и механических воздействий, работоспособность электронных модулей в экстремальных условиях. Планируется внедрить датчик высокого напряжения. Далее в работе - пробная партия и апробация непосредственно в Министерстве по чрезвычайным ситуациям и других органах. А в перспективе у меня - диссертационное исследование в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - дополнил он.

Узнать все о космосе 

Одна из самых интересных зон на площадке "Космос" - симулятор БПЛА, где гостям предлагали управлять дроном над спутниковыми картами. Игровые станции превратили сложные понятия в доступные для всех знания. В "космических пятнашках" из фрагментов собирали модель спутника, в "спутниковом дартсе" нужно было метнуть дротик точно по траектории орбиты, а "кубазлы" предлагали сложить карту из гигантских кубов. 
Институт тепло- и массообмена имени А.В.Лыкова НАН Беларуси тоже представил интересную часть экспозиции. Были показаны баллистика и исследования по защите спутников, образцы теплозащиты для посадок на Землю, Марс и Венеру. Часть разработок уже используется в космосе, другие проходят полевые испытания и готовятся к внедрению. Младший научный сотрудник лаборатории нанопроцессов и технологий института Руслан Трухан рассказал, что посетителям нравятся красивые экспонаты и мини-игры. Он также показал некоторые разработки. "У нас происходит изготовление объектов из карбида кремния - это твердый материал, который хорошо проводит тепло и неплохо проводит электричество. Из него производят прототипы суперконденсаторов, шестеренки, участки для теплоносителей", - пояснил он.

Еще одна разработка института - сверхчистое кварцевое стекло, которое направлено на применение в микроэлектронике. Как объяснил младший научный сотрудник, в институте наладили производство такого стекла и отработали технологию придания ему определенной формы.
Кандидат физико-математических наук, ученый секретарь института Евгений Баранышин рассказал о таком направлении работы института, как тепловые трубы для эффективного теплоотвода от различных устройств. "Это, например, те же устройства в компьютерах, в различных вычислительных аппаратах, где за короткое время выделяются большие потоки тепла за счет больших вычислительных операций. Там нужны трубы простой и сложной геометрии", - пояснил он.

В фестивале также приняли участие российские гости. Была встреча с российским космонавтом-испытателем, Героем России Олегом Артемьевым. Развернули интерактивные площадки представители научно-познавательного центра "Заповедное посольство" парка "Зарядье" и Всероссийского фестиваля "НАУКА 0+". Можно было создать макет лунной атомной станции из картона, совершить путешествие на Международную космическую станцию в виртуальной реальности с выставкой макетов ракет и скафандром, собрать модель многоцелевого космического аппарата и не только.
Роботы играли в футбол?

На площадке "Интеллектуальные технологии" проводились соревнования "Кубок РТК - Высшая лига": формат - хакатон, где команды из технических вузов России и Беларуси в сжатые сроки решают задачу автономной навигации по городу. Участникам предстояло запрограммировать робота так, чтобы он прошел городской маршрут, строго соблюдая правила дорожного движения.
Чемпионат по футболу на дронах от Белорусской государственной академии авиации (БГАА) проходил в защищенной арене. Инженер лаборатории беспилотных авиационных систем авиационного научно-технического центра (АНТЦ) БГАА Даниил Шпилевский рассказал, что футбол на дронах является одним из современных видов спорта, который совмещает в себе техническое творчество и правила классического футбола. Кроме того, такой вид спорта популярен в Азии. "Есть две команды - красная и синяя. Основная цель - забить как можно больше голов через подвесные ворота нападающим. В команде в составе есть один нападающий и два защитника. Раунд длится около трех минут", - отметил он.

Сегодня в соревнованиях участвовали подготовленные команды. "Мы организовали сбор команд, отобрали ребят и натренировали. Это интересно, потому что команды максимально разношерстные - есть ребята как из авиационных классов, так и просто те, кто подал к нам заявки. Также с нами сегодня победитель по дрон-рейсингу на чемпионате Беларуси", - добавил инженер.

По словам Даниила Шпилевского, футбол на дронах используется не только в развлекательных целях, но и в учебном процессе. Он интегрирован в учебные дисциплины по специальности "Беспилотные авиационные комплексы". Курсанты на нем отрабатывают базовые навыки пилотирования квадрокоптеров.

Для гостей фестиваля также работал симулятор управления дронами - любой желающий мог попробовать пилотировать виртуальный аппарат и понять, с какими задачами сталкиваются реальные беспилотники.
Блюдо из сверчков, выделение ДНК из банана

Наибольший интерес, как правило, вызывает все самое необычное. Именно на площадке "Вкус науки" можно было продегустировать удивительные продукты. Победитель российского кулинарно-развлекательного реалити-шоу, гастроэксперт Ксения Чиликина провела мастер-класс по приготовлению сверчков - альтернативного источника белка. По ее словам, их вкус похож на отварное яйцо. "Сверчок имеет необычную текстуру и не забирает масло со специями так же, как мясо, поэтому существуют тонкости в его приготовлении", - сказала она.
Перед добавлением специй сверчки прогреваются в масле, так как специи на нем раскрываются лучше. Используется сладкая паприка, базилик и сушеные томаты. Ксения Чиликина также добавила кориандр, поскольку он забирает неприятный аромат сверчка. Еще гастроэксперт приготовила к блюду соус. Одна из посетителей фестиваля высоко оценила вкус блюда из сверчков. "Очень понравилось, чувствовались специи. Его нужно пережевать из-за твердой оболочки, но на самом деле это вкусно", - поделилась она.
Представители РУП "Институт мясо-молочной промышленности" показали кулинарные полуфабрикаты из мяса улитки. Специально разработанная технология позволяет делать мясо нежным, также к ним подобраны различные соусы. 
"Медицина" предложила посетителям посмотреть под мощным микроскопом на клетки крови, мышцы человека и другие ткани, узнать, как устроено наше тело, поучаствовать в мастер-классе с безопасными и зрелищными химическими и физическими экспериментами. Младший научный сотрудник лаборатории молекулярной генетики Института генетики и цитологии НАН Беларуси Валерия Неборская рассказала о том, что представлено на их стенде. "У нас можно выделить ДНК из банана в домашних условиях, используя самые подручные средства: моющее средство для посуды, соль, воду, спирт. Также мы показываем ребятам, как пользоваться пипетками, проводим активности, связанные с логикой и мышлением", - пояснила она.
По словам специалиста, самое интересное для посетителей - выделение ДНК. "Людей удивляет, что это так легко. Все думают: ДНК - это что-то сложное, что ее невозможно увидеть. А на самом деле это можно сделать с помощью подручных средств. Еще многим нравится угадывать, что изображено на картинках с веществами под микроскопом, - добавила она. - Здорово, что молодежь активно интересуется нашим стендом. Когда впервые шла на фестиваль в прошлом году, думала, что детям будет не очень интересно, но все оказалось наоборот".

На площадке "Экология" можно было познакомиться с работой ученых орнитологов и орнитологическим оборудованием, увидеть птиц и узнать, как происходит их кольцевание. Также там предлагали рассмотреть микроорганизмы под микроскопом и сделать памятные снимки в необычных декорациях. "История и традиции" погрузила гостей фестиваля в археологию, средневековую моду и народные ремесла.
Минчанка Людмила Алпут поделилась впечатлениями от посещения Фестиваля науки. "На фестивале можно послушать лекции, походить по площадкам и просто посмотреть на красивый сад. Здесь хорошо организованы викторины, в одной из них я даже поучаствовала. Ты окунаешься в атмосферу научной деятельности и в душе возникает гордость за то, как прекрасно у нас все в Беларуси и какой у отечественной науки высокий уровень. Здесь делается очень много для того, чтобы развивались не только молодые люди, но и старшее поколение, - поделилась она. - Тут отдыхаешь душой".

Алина Лыкова пришла на фестиваль с дочкой Аней. "Ане почти 10 лет, и мы решили посетить мероприятие, чтобы посмотреть что-то увлекательное, интересное, новое для ребенка, потому что сейчас такой возраст, когда начинаются точные и естественные науки. Мы увидели стенды, связанные с химией, все наглядно и интересно", - рассказала она. Ане запомнилась лазерная арфа и светящаяся юла. Арфа издавала звук при нажатии кнопок, а юлу нужно было раскрутить так, чтобы она засветилась. 
С шестилетним сыном Яшей на мероприятие пришла Алена Якимович. В прошлом году она хотела посетить Фестиваль науки, но не смогла, поэтому теперь восполнила упущенное и планировала поучаствовать в квизах. Яше понравилось управлять подводной лодкой в бассейне. "Интересно смотреть на то, как она погружается в воду", - поделился он. 
Кульминация первого дня - вечерняя программа на центральной площадке с ночным шоу об электричестве и науке фейерверков, а также выступление музыкальной группы под аккомпанемент катушки Тесла.


Александра КОМАР,
фото Рамиля НАСИБУЛИНА.
БЕЛТА.-0-
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