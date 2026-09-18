Пенсии женам военнослужащих: какие разъяснения дал Экономический суд СНГ

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экономический суд СНГ дал разъяснения по вопросу пенсионного обеспечения жен военнослужащих, передает корреспондент БЕЛТА.
Палата Экономического суда СНГ в открытом судебном заседании рассмотрела дело по ходатайству Совета министров обороны государств - участников Содружества. Суть ходатайства - в разъяснении решений, которые ранее давал Экономический суд СНГ.
В 2017 году вопрос Совета министров обороны касался применения законодательства. Супруги военнослужащих спрашивали, засчитывается ли стаж жизни вместе с мужьями в местах, где не было возможности осуществлять трудовую деятельность, в пенсионный стаж. В 2017 году Экономический суд СНГ пояснил, что засчитывается, но только на тех условиях, которые определены законодательством государства, где проживает супруг, обратившийся за пенсией. Со временем возникла необходимость истолковать эти нормы. В Совет министров обороны обратились с просьбой уточнить, какое именно законодательство применяется при решении вопроса, засчитывается ли стаж для назначения пенсии. В связи с этим Совет министров обороны обратился в Экономический суд СНГ с ходатайством разъяснить толкование и дать пояснение, сохраняется ли обязанность государства засчитывать периоды проживания с супругом-военнослужащим в местах, где отсутствовала возможность трудиться, если законодательство было впоследствии изменено.
Рассмотрев ходатайство, палата Экономического суда СНГ пришла к выводу, что порядок пенсионного обеспечения жен лиц офицерского состава, прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверхсрочной службы, в том числе зачета периода их проживания с мужьями в местностях, где отсутствовала возможность их трудоустройства, в стаж работы (трудовой стаж, страховой стаж) для установления права на пенсию, а также правила применения нормативных правовых актов, устанавливающих такой порядок, с учетом их действия во времени регулируются национальным законодательством, действующим на момент обращения за назначением пенсии.
Как отметила судья Экономического суда СНГ от России Лилия Щур-Труханович после оглашения решения, палата суда не могла выходить за пределы того разъяснения, которое уже было дано в 2017 году. "Мы исходили из того, что нам поставлена задача дать оценку действию закона во времени, ответить на вопрос, может ли регулировать международный договор этот аспект. Пришли к выводу, что эти аспекты не подлежат регулированию международного договора. Они относятся исключительно к компетенции национального законодательства. При этом даже не имеет значения, утратил ли закон силу: в практике государств - участников СНГ есть такие случаи, когда для пенсионного законодательства предусматривалась ультраактивность закона - когда принимался новый закон, но его же нормами устанавливалось исключение, что нормы, утратившие силу, могут применяться на определенных законодателем условиях. Для решения каждого вопроса индивидуально на практике, исходя из нашего толкования, должны исследоваться нормы закона, действующие на момент обращения супруги военнослужащего за пенсией. Если в национальном законодательстве о пенсионном обеспечении предусмотрена возможность или даже необходимость зачета такого стажа, то правоприменительные органы должны будут выполнять эту норму", - рассказала она.
Определение о разъяснении решения может быть обжаловано в полный состав Экономического суда СНГ в течение 15 дней со дня получения определения.-0-
Общество
Пенсии женам военнослужащих: какие разъяснения дал Экономический суд СНГ
18 сентября 2026, 17:46
Пенсии женам военнослужащих: какие разъяснения дал Экономический суд СНГ
Фото из архива
Новости рубрики Общество
Беларусь и Россия определили направления сотрудничества по развитию общего туристического пространства
В Беларуси охрана окружающей среды относится к ключевым направлениям госполитики - Лысенко на заседании МЭС СНГ
Главное
Топ-новости
Кто и зачем поднимает "белорусский вопрос" в повестке СПЧ ООН? Бельская открыто назвала интересантов
Чтобы понимать ценность единства белорусского народа, нужно больше говорить о событиях 1939 года - Назаров
С нами интереснее