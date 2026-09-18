"Педагог - это дирижер оркестра". Финалист конкурса "Учитель года" о том, как найти ключ к сердцам детей

Конкурс "Учитель года" традиционно считается самым престижным профессиональным испытанием в стране. По словам Павла Ушкевича, решение участвовать в этом масштабном марафоне рождалось не в одиночестве, а в тесной поддержке коллег."Конкурс - это уникальная площадка, где ты можешь выйти из зоны комфорта и показать, что современный учитель - это не просто транслятор знаний, а профессионал, готовый к развитию. Главное чувство, которое меня вело, - это искренний интерес. Мне было любопытно проверить свои методы в стрессовой ситуации. Статус финалиста для меня - знак того, что выбранный путь верен, это огромная честь и внутренняя опора", - поделился педагог.Самым сложным испытанием на пути к финалу для него стал открытый урок в незнакомом классе. По мнению финалиста, тестирование и публичное выступление - это проверка базовых знаний и навыков, а живой урок - это момент истины, где за 45 минут нужно не только выдать материал, но и мгновенно установить глубокий психологический контакт с детьми.Размышляя о том, как изменился образ педагога со времен зарождения конкурса в начале 1990-х, Павел Ушкевич привел метафору: "Раньше учителя чаще всего представляли, как маяк, который светит один, и все корабли на него равняются. Сегодня я бы сравнил современного педагога с дирижером оркестра. Ведь у каждого ребенка свой темп и ритм, а задача педагога - услышать каждого и создать единую мелодию".Среди ключевых качеств современного лидера образования учитель назвал эмоциональный интеллект, здоровое чувство юмора, а также критическое мышление по отношению к себе. По его мнению, нынешние дети не приемлют пафоса - с ними нужно быть искренними.Он также рассказал, как находит ключ к сердцам школьников: "Я просто пытаюсь быть для них кем-то большим, чем просто учитель. Чтобы найти ключ, нужно говорить с ребятами на одном языке - и в прямом, и в переносном смысле. Я интересуюсь их шутками, музыкой и проблемами в соцсетях. Это не значит, что я дружу с ними в ущерб дистанции, но я знаю, чем они дышат."Преподавание белорусского языка и литературы в эпоху гаджетов и соцсетей требует нестандартных подходов. Павел Ушкевич на своих уроках превращает процесс обучения в настоящий интеллектуальный квест. В его арсенале - принцип образования через развлечение. Например, популярностью пользуется формат "филологического детектива", где школьники ищут поэтические приемы белорусских классиков в современных песнях. Челленджи вроде "слова за дзень", когда ученики используют на уроках редкие и красивые белорусские лексемы, что добавляет здоровый соревновательный дух. А для проверки знаний литературы ребята подбирают саундтреки к сюжетным главам и записывают видеоролики с впечатлениями о прочитанном, чтобы их творчество оценивали сверстники.Особое место в индивидуальной концепции педагога занимают проектные работы. "Я убежден, что классическое произведение завершается только тогда, когда читатель начинает его переосмысливать. И здесь технология проектов дает мне безграничные возможности для творчества. На моих уроках каждый проект - это акт соавторства. Мы не просто изучаем текст, мы создаем на его основе новые смыслы. Проект для меня - это не просто форма отчетности. Это способ показать ученику: "Ты можешь изменить текст, ты можешь его переосмыслить, ты можешь его полюбить". И когда они создают проект на белорусском языке, язык перестает быть чужим - он становится их собственным. Такая технология снимает главный страх ученика - страх ошибки. В ней нет неправильных ответов, есть разные пути. И это очень созвучно современному образованию: мы не даем готовые решения, мы учим их искать", - поделился Павел Ушкевич.Воспитание патриотизма и уважения к малой родине для учителя-филолога неразрывно связано с бережным отношением к слову. "Я учу ребят, что язык - это код нации. В рамках проекта "Жывое слова" школьники записывают видеоинтервью с ветеранами и деятелями культуры на белорусском языке, обретая сопричастность к живой истории. А изучая темы Великой Отечественной войны, мы пишем письма-треугольники от лица героев. Когда подросток пропускает чужую боль через свою душу на родном языке, тогда и рождается искренняя любовь к своей земле", - подчеркивает финалист.Впереди - заключительный этап конкурса "Учитель года 2026". К нему Павел Ушкевич готовится без излишнего напряжения, воспринимая предстоящие испытания не как экзамен, а как главный праздник педагогического мастерства: "Морально я готовлюсь через воспоминания про своих первых учеников, про свои первые удачные уроки, те моменты, когда в глазах детей зажигался огонь".Обращаясь к молодым специалистам и тем педагогам, которые еще сомневаются в своих силах, финалист конкурса дал главный совет: "Перестаньте бояться быть несовершенными. Молодым специалистам кажется, что они должны знать все, должны быть авторитетом с первой минуты, иметь железную дисциплину. Но дети, особенно современные, чувствуют фальшь. Если вы будете прятаться за маской строгого и всезнающего учителя, они не откроются вам. А если вы честно признаетесь, что переживаете, то они примут вас. Искренность всегда сильнее любой методики. А конкурс - это потрясающая возможность посмотреть на себя со стороны, структурировать опыт и выйти из него еще более вдохновленным профессионалом".-0-