Патриотический центр в Брестской крепости с ноября планирует принимать ребят со всей Беларуси

28 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Патриотический центр в Брестской крепости с ноября планирует принимать ребят из разных областей Беларуси. Такая информация озвучена во время посещения учреждения председателем Брестского облисполкома Петром Пархомчиком и губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, передает корреспондент БЕЛТА.

На территории завершается очередная очередь строительства. Возведены три новых спальных корпуса. Один из них рассчитан на 50 человек, еще два - на 75. "На данный момент в смене находятся 192 человека со всех регионов Брестской области. По планам, с 28 ноября к нам будут заезжать группы со всей республики. Каждый регион Беларуси будет отправлять по 24 человека", - сказала директор Республиканского образовательно-оздоровительного центра патриотического воспитания детей и молодежи Ольга Бурак. Протяженность смены - 15 дней.

На территории патриотического центра есть общежития, столовая, собственная школа, где дети занимаются по программам общего среднего образования. В казематах тенального фронта разместился учебный корпус №2. В историческом месте создали инновационный центр. Внутри - четыре учебных класса с суперсовременным оборудованием. Например, на инновационном симуляторе дети могут в закрытом пространстве прочувствовать прыжок с парашютом. Используются лазерный тир, динамический тренажер по управлению грузовыми транспортными средствами. Учебный симулятор БТР полностью повторяет рабочее место водителя-механика. Также обустроен центр безопасности МЧС с домашней обстановкой, чтобы дети могли отрабатывать практические навыки по правилам безопасного поведения в быту. На территории патриотического центра есть общежития, столовая, собственная школа, где дети занимаются по программам общего среднего образования. В казематах тенального фронта разместился учебный корпус №2. В историческом месте создали инновационный центр. Внутри - четыре учебных класса с суперсовременным оборудованием. Например, на инновационном симуляторе дети могут в закрытом пространстве прочувствовать прыжок с парашютом. Используются лазерный тир, динамический тренажер по управлению грузовыми транспортными средствами. Учебный симулятор БТР полностью повторяет рабочее место водителя-механика. Также обустроен центр безопасности МЧС с домашней обстановкой, чтобы дети могли отрабатывать практические навыки по правилам безопасного поведения в быту.

"Акцент - профориентация. Ребенок может попробовать разные направления, в том числе в спорте и досуге", - обратила внимание Ольга Бурак. "Акцент - профориентация. Ребенок может попробовать разные направления, в том числе в спорте и досуге", - обратила внимание Ольга Бурак.





Помимо этого, на территории патриотического центра создано прекрасное спортивное звено с множеством локаций. Особым спросом у детей пользуются скалодром, веревочный городок, площадка для игры во внеаренный лазертаг, площадка пограничной подготовки. В распоряжении ребят - уличные тренажеры, воркаут-площадка, стадион с футбольным полем и беговыми дорожками.

Введение новых спальных корпусов позволит за смену в период учебного года принимать около 400 человек, в летнее время - до 600 с учетом имеющегося у нас палаточного городка", - уточнила директор Республиканского образовательно-оздоровительного центра патриотического воспитания детей и молодежи. Введение новых спальных корпусов позволит за смену в период учебного года принимать около 400 человек, в летнее время - до 600 с учетом имеющегося у нас палаточного городка", - уточнила директор Республиканского образовательно-оздоровительного центра патриотического воспитания детей и молодежи.





Делегация Санкт-Петербурга посещает Брестскую область 27-29 октября. Предусмотрены официальные встречи и переговоры, посещение ряда предприятий.-0-





Фото Виолетты Южаковой