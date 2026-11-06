Патриотическая акция "Единство поколений: маршрут памяти" завершилась в Брестской крепости

Ее участниками стали 55 финалистов конкурса "Я патриот своей страны", которые не вошли в основной состав белорусско-российского проекта "Поезд Памяти". За пять дней участники преодолели более тысячи километров, побывали в разных городах Беларуси, познакомились с достопримечательностями и местами боевой славы в разных регионах.

Участники церемонии возложили цветы к Вечному огню и почтили память защитников Отечества минутой молчания.-0-

Фото Виолетты Южаковой Фото Виолетты Южаковой

6 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Республиканская патриотическая акция "Единство поколений: маршрут памяти" прошла с 2 по 6 ноября в формате автопоезда по всем областям Беларуси. Торжественную церемонию завершения акции провели в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой", передает корреспондент БЕЛТА.Директор мемориального комплекса Александр Коркотадзе отметил символичность завершения маршрута в Брестской крепости. "Поезд Памяти" берет свое начало здесь, в Брестской крепости, каждый год в июне. И сегодня наша акция заканчивается именно здесь. Это очень символично, потому что она посвящена памяти, единству поколений и связи между ними. Важная составляющая "Поезда Памяти" - это изучение истории своих предков, их подвига. В истории героизма защитников Брестской крепости - наша сила, наша боль и одновременно гордость. Настоящий патриот своей страны должен обязательно хорошо знать свою историю", - сказал он.Обращаясь к участникам мероприятия, член Совета Республики Национального собрания Татьяна Игнатюк отметила, что молодому поколению важно не только помнить о подвиге предков, но и чувствовать личную ответственность за сохранение исторической памяти. "Сегодня, стоя на этой священной земле мемориального комплекса "Брестская крепость-герой", мы завершаем наш общий маршрут. Путь, который за пять дней преодолел более тысячи километров и связал воедино всю нашу красивую синеокую Беларусь. Это было путешествие не только сквозь время, но и сквозь человеческие судьбы. Наша память - это не пожелтевшая страница архивных документов. Это живой мир, который позволяет нам быть не просто населением страны, а народом. Народом, который знает цену миру, чтит свою историю и искренне любит свою землю. Вам посчастливилось жить под мирным небом. Но это не только счастье, это великая ответственность. Ответственность за то, чтобы этот маршрут памяти никогда не прерывался", - подчеркнула Татьяна Игнатюк.Участница акции Елизавета Некрашевич из Пинска призналась, что особенно ее затронули мемориалы в Хатыни и Красном Береге. "Я считаю, что такую акцию нужно проводить каждый год. Мы обязаны хранить память о подвиге наших прадедов и прабабушек, благодаря которым сегодня живем под мирным небом. Когда посещаешь места боевой славы, наполняешься особой гордостью за свой народ. Больше всего эмоций вызвали Хатынь и Красный Берег. В Красном Береге особенно остро понимаешь, что такие же сверстники когда-то не смогли прожить свою жизнь и осуществить мечты. И ты понимаешь, насколько важно быть благодарным защитникам Отечества. Хатынь напомнила о том, через какие страшные испытания прошли народы, пострадавшие в годы войны", - рассказала девушка.Сильные впечатления об участии в проекте остались и у Матвея Шелкова из Лиды. "Эта акция, безусловно, очень важный момент в моей жизни и жизни многих ребят, которые были здесь вместе со мной. Особые эмоции у меня вызвали Красный Берег и Хатынь. Это чувство огромной печали за людей, которым пришлось пережить такие события. Когда задумываешься о том, что кого-то уничтожали просто по определенному признаку, понимаешь, насколько это страшно. Мой прадед был медиком во время Великой Отечественной войны и спасал людей. Поэтому мне хотелось больше узнать о прошлом своей страны, познакомиться с новыми людьми и увидеть разные уголки Беларуси", - сказал участник.Для Варвары Мусской из Сморгони участие в проекте стало возможностью глубже прочувствовать историю своей семьи. "Поучаствовать хотела потому, что мой прадедушка был партизаном. Очень хотелось проникнуться этой историей. Одно дело читать о ней или смотреть фотографии в интернете, другое - увидеть памятные места своими глазами. Когда рядом много людей, которые так же переживают эти эмоции, все воспринимается совершенно иначе. Ты видишь реакцию других и сам начинаешь чувствовать историю гораздо глубже", - поделилась школьница.