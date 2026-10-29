29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажиропоток Национального аэропорта Минск вырос более чем на 7%. Об этом журналистам сообщил генеральный директор аэропорта Владимир Череухин, передает корреспондент БЕЛТА.





"Мы являемся главными вратами в нашу страну, всегда рады пассажирам и гостям. Национальный аэропорт продолжает динамично развиваться. У нас есть рост по пассажиропотоку более 7%", - отметил Владимир Череухин.





Помимо увеличения пассажиропотока, аэропорт фиксирует положительную динамику и по объему обрабатываемых грузов. "Самыми популярными направлениями являются классические: Москва, Санкт-Петербург, Стамбул, Дубай и Тбилиси. По этим направлениям у нас больше всего пассажиров перевезено. По данным направлениям загрузка воздушных судов составляет около 90%", - рассказал руководитель предприятия.





В состав предприятия входят Могилевский и Оршанский филиалы. "Могилевский филиал - это наш региональный аэропорт, из которого также выполняются регулярные рейсы на Москву, а также чартерные полеты. И по регулярным, и по чартерным полетам в сравнении с прошлым годом мы имеем значительный рост по пассажиропотоку и по самолетовылетам. Оршанский филиал специализируется на перегрузке и обработке грузов. Рост по обработке грузов в Орше составляет более 7%", - подчеркнул Владимир Череухин.





Отдельное внимание уделяется безопасности полетов. "Немаловажным вопросом, которым мы сейчас занимаемся является обеспечение безопасности полетов с предоставлением услуг в качестве запасного аэропорта. Наибольшее количество посадок было выполнено на протяжении сентября - октября. В целом в этом году мы обеспечили прием более 50 рейсов иностранных авиакомпаний", - обозначил директор.





Он также добавил, что инфраструктура аэропорта позволяет осуществлять прием-выпуск воздушных судов и обслуживание пассажиров: "Персонал обученный и имеет высокую квалификацию. Несмотря на то, что это вопросы в первую очередь авиакомпаний, персонал аэропорта всячески включается в работу: мы предоставляем максимально возможный сервис и сопровождаем людей, если авиакомпанией принято решение осуществить высадку пассажиров в аэровокзальный комплекс".





По словам Владимира Череухина, в текущем году на территории главного аэропорта страны выполнен ремонт привокзальных площадей и прилегающих дорог. "В настоящий момент ведутся работы по расширению парковки П-3. Планируем завершить работы в январе, чтобы подойти к следующему летнему сезону - к росту пассажиропотока. Дополнительно получим более 800 парковочных мест. Парковка будет автоматизирована: планируем устанавливать совершенное новое оборудование, которое позволит автотранспорту беспрепятственно заезжать по распознаванию номеров, экономя при этом время нашего пассажира", - пояснил генеральный директор.





Также в текущем году для экономии времени ожидания пассажиров в аэровокзальном комплексе заработали стойки саморегистрации и самостоятельной сдачи багажа. Помимо этого, с 20 октября в аэропорту также начались ремонтные работы на подъездной эстакаде. Реконструкция займет около четырех месяцев.-0-