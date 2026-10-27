27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/ Пассажирка рейсового автобуса Вроцлав - Гомель предприняла попытку ввезти в Беларусь наркотики, но их почуяла служебная собака, сообщили БЕЛТА в ГТК.
Женщина въезжала в страну через пункт пропуска "Брест". На нее обратила внимание служебная собака. При визуальном осмотре специалисты ничего не обнаружили. Пассажирка проследовала в зал таможенного оформления, где на прямой вопрос таможенника о наличии при себе запрещенных веществ ответила отрицательно.
При досмотре во внутреннем кармане куртки была обнаружена упакованная в носок пластиковая емкость с веществами, схожими с наркотиками. Экспертиза управления ГКСЭ по Брестской области подтвердила, что в емкости - марихуана и гашиш общей массой 3,46 гр.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 328-1 УК, санкция которой предусматривает наказание вплоть до семи лет лишения свободы.-0-
Общество
27 октября 2026, 09:32
Пассажирка автобуса попыталась ввезти из Польши в Беларусь наркотики: их почуяла служебная собака
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