Пассажир самолета из Тель-Авива в Минск "умолчал" о $33 тыс. наличных 

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские таможенники обнаружили у гражданина Израиля, прибывшего в Национальный аэропорт Минск авиарейсом из Тель-Авива, крупную сумму наличных. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном таможенном комитете (ГТК).



Пассажир выбрал для пересечения границы зеленый коридор и умолчал о наличии у него $33 тыс. в эквиваленте. Денежные средства в различных валютах находились в багаже.



"Такая сумма более чем в три раза превышает установленный законодательством лимит на перемещение без декларирования", - пояснили в ГТК.



Возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 2 ст. 228 УК. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет с конфискацией денежных средств.



В ГТК обратили внимание на необходимость обязательного письменного декларирования суммы, эквивалентной $10 тыс. и более. Для этого необходимо следовать по красному коридору пункта пропуска.-0-