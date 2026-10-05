5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские таможенники обнаружили у гражданина Израиля, прибывшего в Национальный аэропорт Минск авиарейсом из Тель-Авива, крупную сумму наличных. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном таможенном комитете (ГТК).
Пассажир выбрал для пересечения границы зеленый коридор и умолчал о наличии у него $33 тыс. в эквиваленте. Денежные средства в различных валютах находились в багаже.
"Такая сумма более чем в три раза превышает установленный законодательством лимит на перемещение без декларирования", - пояснили в ГТК.
Возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 2 ст. 228 УК. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет с конфискацией денежных средств.
В ГТК обратили внимание на необходимость обязательного письменного декларирования суммы, эквивалентной $10 тыс. и более. Для этого необходимо следовать по красному коридору пункта пропуска.-0-
Общество
05 октября 2026, 12:12
Пассажир самолета из Тель-Авива в Минск "умолчал" о $33 тыс. наличных
Фото ГТК
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