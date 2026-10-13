Пассажир рейса из Ташкента ввозил крупную сумму без декларирования, возбуждено уголовное дело 

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гражданин Таджикистана, который прибыл в Национальный аэропорт Минск авиарейсом из Ташкента, перевозил крупную сумму наличных. Об этом БЕЛТА сообщили в ГТК.



Для пересечения границы мужчина выбрал зеленый коридор, предназначенный для следования без товаров, подлежащих декларированию. Однако сотрудники Минской региональной таможни обнаружили при нем более $40 тыс. и 21 тыс. узбекских сум, что более чем в 4 раза превышает норму.



Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК Беларуси, санкция которой предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет, а также конфискацию денежных средств.



"При перемещении через таможенную границу свыше $10 тыс. в эквиваленте необходимо следовать по красному коридору и заполнить пассажирскую таможенную декларацию. За незаконное перемещение свыше $30 тыс. в эквиваленте грозит уголовная ответственность", - напомнили в ГТК.-0-