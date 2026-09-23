23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Паспорта готовности к отопительному сезону в Беларуси получили около 98% теплоисточников и потребителей. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель генерального директора - главный инженер ГУ "Государственный энергетический и газовый надзор" Александр Гулевич, передает корреспондент БЕЛТА.



Александр Гулевич отметил, что потребителями тепловой энергии и теплоисточниками были разработаны планы мероприятий по подготовке к отопительному сезону. Все мероприятия должны быть выполнены до 20 сентября, а паспорта готовности зарегистрированы в органах Госэнергогазнадзора до 30 сентября. "По состоянию на конец дня 22 сентября в Беларуси подлежат регистрации 27 710 паспортов готовности потребителей и 10 335 паспортов теплоисточников. В целом зарегистрировано около 98% паспортов. Гомельская, Могилевская и Гродненская области уже зарегистрировали 100% паспортов готовности потребителей и теплоисточников", - сказал он.



Госэнергогазнадзор осуществляет постоянный контроль за подготовкой к отопительному сезону и проводит информационную работу. На сайте ведомства размещена необходимая информация, включая образцы документов и формы их заполнения. По словам эксперта, по мере приближения отопительного сезона специалисты работают в усиленном режиме, чтобы завершить регистрацию паспортов готовности.



Также заместитель гендиректора дополнил, что с 2024 года организации могут зарегистрировать паспорт готовности потребителя или теплоисточника в электронном виде через Единый портал электронных услуг. Доля электронных регистраций растет: если в 2024 году таким способом оформили 3% паспортов готовности, то в 2025 году - 25%. В текущем году показатель превысил 50%. Для электронной регистрации акт проверки готовности объекта должен быть подписан всеми членами комиссии, после этого паспорт регистрируется автоматически с использованием электронной цифровой подписи.



Александр Гулевич добавил, что решение о начале отопительного сезона принимают местные органы власти. При этом учитываются среднесуточная температура и прогноз погоды Белгидромета. "Включение отопления проходит поэтапно. В первую очередь тепло подают на объекты социальной сферы - в детские сады, школы, медицинские учреждения, архивы и музеи. Это происходит, если среднесуточная температура на протяжении трех суток подряд составляет плюс 10 градусов и ниже. Во вторую очередь отопление включают в жилом фонде, общежитиях и остальных учебных учреждениях, театрах, банях - при среднесуточной температуре в течение трех суток плюс 8 градусов и менее. В последнюю очередь тепло подается в оставшиеся административные и общественные здания, а также на промышленные предприятия. Их подключают после жилого фонда по согласованию с энергоснабжающей организацией", - пояснил он.-0-