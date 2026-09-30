Партнеры в регионах и совместные предприятия. Нарбаева назвала резервы развития узбекско-белорусских отношений

Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 30 сентября 2026
Минск-Уручье Сплошная облачность +17°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:12 Мировой океан в 2025 году поглотил рекордное количество тепла - данные отчета В мире
14:06 По проекту "Союзный станок": соглашение о партнерстве подписали "Ситек МТ" и ЦЭПР Экономика
14:04 Капитан минского "Динамо" Тирни вошел в топ-10 рейтинга игроков КХЛ Спорт
13:58 Госконтроль выявил в Гомельской области завышения отпускных цен на хлебобулочные изделия Регионы
13:55 Золотая осень в Гомеле в объективе фотографа БЕЛТА Регионы
13:55 Конкурс "Трудовые династии" соберет в Гродно семей, работающих на нефтехимических предприятиях Регионы
13:54 Наследство с сюрпризом: жительница Солигорска обнаружила патроны среди бижутерии Регионы
13:49 Европа переживает энергетический кризис - Макрон В мире
13:42 На реках Беларуси ожидается спад уровней воды Общество
13:36 Доллар и юань подешевели, российский рубль подорожал на торгах 30 сентября Экономика
13:34 Более 250 вакансий предложили наниматели на ярмарке вакансий для пожилых и инвалидов в Бресте Регионы
13:31 В ожидании "идеального шторма". За что боролась Европа? В мире
13:20 Первый белорусско-российский 3D-принтер представили на выставке "ИННОПРОМ. Беларусь" Экономика
13:17 Что проверить в доме перед отопительным сезоном, напомнили в Госэнергогазнадзоре Общество
13:08 Теплый старт октября. В Беларуси 1 октября ожидается до +21°С тепла Общество
13:02 Соглашения и контракты на почти 420 млн рублей заключены на Узбекско-белорусском форуме Экономика
13:01 Нужно ли декларировать золотые слитки и монеты из драгметаллов при ввозе в Беларусь, пояснили в ГТК Общество
12:59 Как подготовить дом к отопительному сезону и предотвратить пожар, напомнили в МЧС Общество
12:54 Купальный сезон в Беларуси официально завершен 30 сентября Общество
12:53 От локализации до роботизации: как развивается производство станков в Союзном государстве Экономика
12:52 Экспорт и инвестиции: министр экономики рассказал, за счет чего Беларусь достигнет параметров прогноза-2027 Экономика
12:50 Пожар вспыхнул в общежитии в Гродно: спасатели оперативно ликвидировали возгорание  Происшествия
12:47 Мимо бака 240 л: в Борисовском районе водитель грузовика сливал топливо и продавал знакомому Регионы
12:37 Более 60 преступлений выявили в АПК Гомельской области во время уборочной Регионы
12:35 В хозяйстве Минского района ненадлежащее содержание и кормление стало причиной высокого падежа КРС Регионы
12:27 Премьер Британии допустил возвращение страны в Евросоюз В мире
12:26 Лучшего молодого работника и наставника выберут в Беларуси: профсоюзы объявили республиканский конкурс Общество
12:22 Партнеры в регионах и совместные предприятия. Нарбаева назвала резервы развития узбекско-белорусских отношений Общество
12:19 В Берестовице учащихся заселили в общежитие во время ремонта, вмешалась прокуратура Регионы
12:18 Эксперты проведут предварительную оценку на включение Брестской крепости в Список всемирного наследия ЮНЕСКО Общество
Все новости
Все новости

Партнеры в регионах и совместные предприятия. Нарбаева назвала резервы развития узбекско-белорусских отношений

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
30 сентября 2026, 12:22

Партнеры в регионах и совместные предприятия. Нарбаева назвала резервы развития узбекско-белорусских отношений

Танзила Нарбаева. Фото "СБ. Беларусь сегодня"
Танзила Нарбаева. Фото "СБ. Беларусь сегодня"
Танзила Нарбаева. Фото "СБ. Беларусь сегодня"
30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Важно развивать торговлю, создавать совместные производства, укреплять связи между регионами, способствуя прочной дружбе между народами. Такое мнение выразила председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева на пленарном заседании Узбекско-белорусского форума "Стратегическое партнерство: развитие парламентского диалога, новые задачи и перспективы сотрудничества", сообщает БЕЛТА.

Танзила Нарбаева обратила внимание на значение регионов в налаживании партнерских отношений и укреплении взаимовыгодных отношений между странами. "Надеюсь, что последующие форумы будут проходить в регионах наших стран. Ведь все договоренности, которых достигают наши президенты и правительства, реализуются в регионах. И мы как палаты, представляющие интересы регионов, будем стремиться к тому, чтобы наши диалоги и проекты развивались там, где действительно необходимы людям", - акцентировала она.
"От глав наших стран мы услышали поддержку работы и четкий ориентир -развивать торговлю, создавать совместные производства, укреплять связи между регионами, чтобы и далее способствовать прочной дружбе между нашими народами. В этом - и серьезная ответственность", - сказала Танзила Нарбаева.

Спикер также обозначила принципиальную позицию: все соглашения и предложения, которые рождаются во время таких диалогов - межпарламентских, бизнес-кругов, должны завершаться реальными делами. "Так мы вносим вклад в реализацию стратегических договоренностей наших государств. И мы уже располагаем серьезной платформой для движения вперед", - отметила она.
Торгово-экономические показатели значительно выросли. "За цифрами всегда стоят люди и их работа. Вчера мы посетили выставку продукции узбекских и белорусских производителей. Были приятно удивлены, насколько разнообразны предложения. Приятно видеть и результаты деятельности совместных производств", - поделилась Танзила Нарбаева. 

Следующим шагом, по ее мнению, должно стать дальнейшее расширение совместных производств. "Предприятия способны обмениваться опытом и ресурсами, объединять усилия и создавать продукцию вместе, предлагая ее на международном рынке. Перспективы для этого есть в сфере сельского хозяйства, фармацевтике, легкой и пищевой промышленности. Важно услышать и от предпринимателей, какие идеи готовы к запуску и что необходимо, чтобы работа началась уже сегодня", - сказала она. 

Укрепляются межрегиональные связи: области Беларуси и Узбекистана устанавливают прямые контакты. "Такое общение помогает лучше узнать друг друга: одним - найти производственных партнеров, другим - развивать образовательные и социальные проекты", - подчеркнула спикер. 
Среди перспективных сфер и туризм. Обе страны готовы со свойственным гостеприимством знакомить со своей культурой и самобытными традициями. 

Танзила Нарбаева также отметила особую роль женщин в организации форума и в целом в бизнес-процессах и социальных проектах.

Председатель Сената Олий Мажлиса пожелала участникам Узбекско-белорусского форума эффективного и результативного сотрудничества.
Как сообщалось, межпарламентский форум, посвященный стратегическому партнерству и развитию диалога, проходит 29-30 сентября в Хиве (Узбекистан).-0-

Читайте также:
Теги
Беларусь Узбекистан
Новости рубрики Общество
Фото из архива На реках Беларуси ожидается спад уровней воды
Что проверить в доме перед отопительным сезоном, напомнили в Госэнергогазнадзоре
Теплый старт октября. В Беларуси 1 октября ожидается до +21°С тепла
Фото из архива Нужно ли декларировать золотые слитки и монеты из драгметаллов при ввозе в Беларусь, пояснили в ГТК
Фото из архива Как подготовить дом к отопительному сезону и предотвратить пожар, напомнили в МЧС
Фото из архива Купальный сезон в Беларуси официально завершен 30 сентября
  • Главная
  • Партнеры в регионах и совместные предприятия. Нарбаева назвала резервы развития узбекско-белорусских отношений
    • Главное
    Лукашенко утвердил важнейшие прогнозные параметры развития Беларуси на 2027 год
    Утверждены целевые показатели денежно-кредитной политики на 2027 год
    На повестке 15 вопросов. Что будут обсуждать на заседании союзного Совмина в Минске
    Соглашения и контракты на почти 420 млн рублей заключены на Узбекско-белорусском форуме
    Топ-новости
    Лукашенко согласовал внесение в Палату представителей бюджетно-налогового пакета документов на 2027 год
    Лукашенко направил приветствие участникам Узбекско-белорусского межпарламентского форума
    Беларусь видит перспективы для углубления интеграции с Узбекистаном в машиностроении
    Торговля, техника, АПК. В каких направлениях Беларусь и Ленинградская область развивают сотрудничество
    Экспорт и инвестиции: министр экономики рассказал, за счет чего Беларусь достигнет параметров прогноза-2027
    Теплый старт октября. В Беларуси 1 октября ожидается до +21°С тепла
    Как подготовить дом к отопительному сезону и предотвратить пожар, напомнили в МЧС
    В ожидании "идеального шторма". За что боролась Европа?
    Капитан минского "Динамо" Тирни вошел в топ-10 рейтинга игроков КХЛ
    Доллар и юань подешевели, российский рубль подорожал на торгах 30 сентября
    Белорусы взяли три медали Кубка мира по рукопашному бою
    Эксперты проведут предварительную оценку на включение Брестской крепости в Список всемирного наследия ЮНЕСКО
    Нужно ли декларировать золотые слитки и монеты из драгметаллов при ввозе в Беларусь, пояснили в ГТК
    Право на информацию в современном мире перечеркивается? В парламенте обсуждают механизмы защиты СМИ
    Президент Азербайджана высоко оценил технологический потенциал белорусского ВПК на выставке ADEX-2026
    Реклама
    С нами интереснее
    курсы курсы
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    тв программа тв программа
    погода погода
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме"  ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.