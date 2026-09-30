Партнеры в регионах и совместные предприятия. Нарбаева назвала резервы развития узбекско-белорусских отношений

Танзила Нарбаева обратила внимание на значение регионов в налаживании партнерских отношений и укреплении взаимовыгодных отношений между странами. "Надеюсь, что последующие форумы будут проходить в регионах наших стран. Ведь все договоренности, которых достигают наши президенты и правительства, реализуются в регионах. И мы как палаты, представляющие интересы регионов, будем стремиться к тому, чтобы наши диалоги и проекты развивались там, где действительно необходимы людям", - акцентировала она.

"От глав наших стран мы услышали поддержку работы и четкий ориентир -развивать торговлю, создавать совместные производства, укреплять связи между регионами, чтобы и далее способствовать прочной дружбе между нашими народами. В этом - и серьезная ответственность", - сказала Танзила Нарбаева. "От глав наших стран мы услышали поддержку работы и четкий ориентир -развивать торговлю, создавать совместные производства, укреплять связи между регионами, чтобы и далее способствовать прочной дружбе между нашими народами. В этом - и серьезная ответственность", - сказала Танзила Нарбаева.





Спикер также обозначила принципиальную позицию: все соглашения и предложения, которые рождаются во время таких диалогов - межпарламентских, бизнес-кругов, должны завершаться реальными делами. "Так мы вносим вклад в реализацию стратегических договоренностей наших государств. И мы уже располагаем серьезной платформой для движения вперед", - отметила она.

Торгово-экономические показатели значительно выросли. "За цифрами всегда стоят люди и их работа. Вчера мы посетили выставку продукции узбекских и белорусских производителей. Были приятно удивлены, насколько разнообразны предложения. Приятно видеть и результаты деятельности совместных производств", - поделилась Танзила Нарбаева. Торгово-экономические показатели значительно выросли. "За цифрами всегда стоят люди и их работа. Вчера мы посетили выставку продукции узбекских и белорусских производителей. Были приятно удивлены, насколько разнообразны предложения. Приятно видеть и результаты деятельности совместных производств", - поделилась Танзила Нарбаева.





Следующим шагом, по ее мнению, должно стать дальнейшее расширение совместных производств. "Предприятия способны обмениваться опытом и ресурсами, объединять усилия и создавать продукцию вместе, предлагая ее на международном рынке. Перспективы для этого есть в сфере сельского хозяйства, фармацевтике, легкой и пищевой промышленности. Важно услышать и от предпринимателей, какие идеи готовы к запуску и что необходимо, чтобы работа началась уже сегодня", - сказала она.





Укрепляются межрегиональные связи: области Беларуси и Узбекистана устанавливают прямые контакты. "Такое общение помогает лучше узнать друг друга: одним - найти производственных партнеров, другим - развивать образовательные и социальные проекты", - подчеркнула спикер.

Среди перспективных сфер и туризм. Обе страны готовы со свойственным гостеприимством знакомить со своей культурой и самобытными традициями. Среди перспективных сфер и туризм. Обе страны готовы со свойственным гостеприимством знакомить со своей культурой и самобытными традициями.





Танзила Нарбаева также отметила особую роль женщин в организации форума и в целом в бизнес-процессах и социальных проектах.





Председатель Сената Олий Мажлиса пожелала участникам Узбекско-белорусского форума эффективного и результативного сотрудничества.