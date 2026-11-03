3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередную крупную партию товаров иностранного производства общей стоимостью около 600 тыс. рублей намеревались незаконно ввезти в Беларусь, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Государственный таможенный комитет.
Движение транспортного средства остановили сотрудники Оперативной таможни при проведении специальных мероприятий на белоруссо-российском участке границы. В грузовых отсеках буса с прицепом, прибывшего из России, перемещалось 13 тыс. единиц одежды, обуви, детских игрушек, тканей, кухонных приборов и другого. По требованию таможенников водитель не смог предъявить необходимые товаросопроводительные документы.
Оперативной таможней в отношении белорусского перевозчика начат административный процесс в соответствии со ст.13.12 КоАП Беларуси. Ему придется уплатить штраф в размере до 300 тыс. рублей.-0-
Общество
03 ноября 2026, 13:04
Партию товаров почти на 600 тыс. рублей без документов пытались ввезти в Беларусь
Фото ГТК
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