Партию брендовой одежды пытался ввезти в Беларусь без оформления гражданин Латвии

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Партию женской брендовой одежды сокрыл от таможенного контроля гражданин Латвии при въезде в Беларусь. Об этом БЕЛТА сообщили в ГТК.
Следовал мужчина на автомобиле Mercedes-Benz через пункт пропуска "Каменный Лог". Для прохождения границы выбрал красный коридор.
"Он подал пассажирскую декларацию на временный ввоз транспортного средства и заявил, что иных товаров, которые требовалось бы задекларировать, при себе не имеет. Осмотр автомобиля гродненскими таможенниками опроверг заявленную информацию - в нем находились обувь, сумки, одежда, в том числе шубы", - рассказали в ГТК.
Все изделия оказались новыми, при этом фабричные этикетки были срезаны. Общая стоимость товаров превысила 132 тыс. белорусских рублей.
Гродненской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч.4 ст.15.5 КоАП Беларуси, санкцией которой предусмотрено наложение штрафа в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.-0-