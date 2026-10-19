Парламентские чтения о роли депутатов Верховного Совета БССР первого созыва в годы ВОВ проходят в Минске

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламентские чтения "Депутаты Верховного Совета БССР первого созыва в годы Великой Отечественной войны" проходят в Белорусском государственном музее истории ВОВ, передает корреспондент БЕЛТА.

Эта тема продолжила цикл парламентских чтений, который посвящен 30-летию со дня образования Палаты представителей. На первом мероприятии, которое прошло в начале сентября в Полоцке, обсудили тему истоков белорусского народовластия.

Слушателями второго мероприятия цикла, помимо депутатов и работников секретариата Палаты представителей, стали курсанты Военной академии, Академии МВД, Института пограничной службы, Университета гражданской защиты МЧС.

"В Полоцке мы проводили первое чтение, посвященное истокам белорусской государственности, - отметил председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко, открывая чтения. - Сегодня мы обращаемся к теме деятельности депутатов Верховного Совета Белорусской ССР первого созыва".

Спикер отметил, что в первый состав были избраны известные люди страны: передовики производства, ученые, педагоги, руководители районов, военнослужащие. Но мирный, созидательный труд советского народа, в том числе депутатов, представляющих народ, был прерван Великой Отечественной войной. Спикер отметил, что в первый состав были избраны известные люди страны: передовики производства, ученые, педагоги, руководители районов, военнослужащие. Но мирный, созидательный труд советского народа, в том числе депутатов, представляющих народ, был прерван Великой Отечественной войной.





Игорь Сергеенко сообщил, что, согласно проведенным исследованиям, в годы войны погибли и пропали без вести 94 депутата первого созыва. Более двухсот человек были награждены орденами и медалями, четверо удостоены звания Героя Советского Союза.





Спикер напомнил известное выражение: война не закончилась, пока не похоронен последний солдат. В связи с этим он заметил, что большая работа по восстановлению имен павших сегодня во всех регионах проводится Министерством обороны и общественными структурами. Недавно в Зельвенском районе в Гродненской области в результате исследовательских работ были установлены по найденным останкам, наградам, медальонам имена нескольких солдат и офицеров. Их родственники - внучатые племянники - специально по этому поводу приезжали в Беларусь из России.





Продолжая тему роли депутатов Верховного Совета БССР первого созыва, Игорь Сергеенко добавил, что именно с деятельностью депутатского корпуса этого созыва начинается формирование законодательной базы БССР.-0-