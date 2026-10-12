Парламентарии стран СНГ на форуме в Полоцке обменялись опытом в семейном законодательстве

12 октября, Полоцк /Корр. БЕЛТА/. Парламентарии стран СНГ обменялись опытом по таким вопросам, как законодательство в сфере защиты семьи и брака, охрана материнства и детства, во время встречи с председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальей Кочановой на Международном форуме "Разговор о важном: счастливая семья - крепкое государство" в Полоцке, передает корреспондент БЕЛТА.





Спикер рассказала членам парламентских делегаций о традиции проводить в Полоцке семейный форум в преддверии Недели родительской любви, о том, с чего он начинался четыре года назад и какие вопросы на нем обсуждали с семьями со всех регионов Беларуси. В этом году форум впервые проводится в международном формате, и гости из разных стран будут обмениваться опытом своих государств в сфере семейного законодательства и сохранении традиционных семейных ценностей.

Председатель Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Хиджран Кямран гызы Гусейнова рассказала, что Беларусь и ее родину тесно связывают исторические узы, и в обоих государствах много общего, в том числе и в отношении к семейным ценностям. Председатель Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Хиджран Кямран гызы Гусейнова рассказала, что Беларусь и ее родину тесно связывают исторические узы, и в обоих государствах много общего, в том числе и в отношении к семейным ценностям.





"Для нас семейные ценности, отношение к детям, женщине в семье всегда были приоритетными. И то, что мы, азербайджанский и белорусский народы, сумели это сохранить в период независимости, очень важно. Мы видим, что происходит в мире - развал семейных ценностей, совершенно уродливые формы семей, которые нам пытаются навязать извне. Главы наших государств всегда говорят, что идеологическая война, которая сегодня идет, своим острием направлена на подрастающее поколение. Поэтому нам интересно обсудить, как сохранить наши традиции, понять, что ценного делается в сфере законодательства в этом плане в Беларуси, узнать ваш опыт. В Азербайджане сильная законодательная база в семейной сфере, много мы законов приняли в этом направлении, есть положительный опыт", - отметила участница форума.

"Главное направление нашей государственной стратегии - сохранение фундаментальной базы, которой является семья. Мы очень ценим то, что сделано у вас. Думаю, что проблема демографии - как для Беларуси, так и для многих других стран - актуальна. Эти проблемы надо обсуждать. У нас в стране сохраняется преемственность поколений, и мы ежегодно в Международный день семьи выезжаем в один из регионов и проводим там большой праздник, чтобы показать различия и традиции, которые там оберегают и передают молодежи. Думаю, и в Беларуси тоже есть региональные отличия, которые помогают увидеть все богатство народного наследия", - отметила Хиджран Кямран гызы Гусейнова. "Главное направление нашей государственной стратегии - сохранение фундаментальной базы, которой является семья. Мы очень ценим то, что сделано у вас. Думаю, что проблема демографии - как для Беларуси, так и для многих других стран - актуальна. Эти проблемы надо обсуждать. У нас в стране сохраняется преемственность поколений, и мы ежегодно в Международный день семьи выезжаем в один из регионов и проводим там большой праздник, чтобы показать различия и традиции, которые там оберегают и передают молодежи. Думаю, и в Беларуси тоже есть региональные отличия, которые помогают увидеть все богатство народного наследия", - отметила Хиджран Кямран гызы Гусейнова.

Также гости рассказали, как у них в странах подходят к вопросам демографии, сохранению традиционных ценностей и воспитанию молодежи. Депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Жылдыз Курманалиева подчеркнула, что в ее государстве женщины-депутаты инициируют принятие закона об ограничении доступа к интернету для несовершеннолетних. Этот вопрос пока находится в стадии обсуждения, но в стране ясно понимают, что влияние соцсетей на подрастающие умы идет очень большое. Также в республике уделяют большое внимание проблеме семейного насилия. "Раньше психологи работали только с семейными агрессорами, стараясь их перевоспитать, но теперь работа будет вестись и с жертвами семейного насилия, им будет оказываться моральная поддержка", - проинформировала она. Также гости рассказали, как у них в странах подходят к вопросам демографии, сохранению традиционных ценностей и воспитанию молодежи. Депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Жылдыз Курманалиева подчеркнула, что в ее государстве женщины-депутаты инициируют принятие закона об ограничении доступа к интернету для несовершеннолетних. Этот вопрос пока находится в стадии обсуждения, но в стране ясно понимают, что влияние соцсетей на подрастающие умы идет очень большое. Также в республике уделяют большое внимание проблеме семейного насилия. "Раньше психологи работали только с семейными агрессорами, стараясь их перевоспитать, но теперь работа будет вестись и с жертвами семейного насилия, им будет оказываться моральная поддержка", - проинформировала она.

Для гостей-парламентариев сегодня также будут организованы экскурсии по Полоцку, историческим местам и самым известным достопримечательностям древнего города. Для гостей-парламентариев сегодня также будут организованы экскурсии по Полоцку, историческим местам и самым известным достопримечательностям древнего города.





Международный форум "Разговор о важном: счастливая семья - крепкое государство" проводится по инициативе Совета Республики и Белорусской православной церкви.-0-