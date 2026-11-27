27 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Парламент России завершил ратификацию соглашения между правительствами Беларуси и РФ об условиях деятельности Белорусско-Российского университета, передает корреспондент БЕЛТА.
27 ноября документ был одобрен Советом Федерации, ранее, 10 ноября, соглашение ратифицировала Госдума.
Соглашение было подписано 30 января 2026 года. Документ был принят в качестве преемственного по отношению к межправительственному соглашению об условиях учреждения и деятельности Российско-Белорусского университета от 19 января 2001 года.
Новое соглашение направлено на дальнейшее совершенствование педагогической, научной, хозяйственной и финансовой деятельности университета, а также на укрепление положительного имиджа Беларуси и России в мировом гуманитарном пространстве.-0-
Общество
27 ноября 2026, 15:17
Парламент РФ ратифицировал соглашение об условиях деятельности Белорусско-Российского университета
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