27 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Парламент России завершил ратификацию соглашения между правительствами Беларуси и РФ об условиях деятельности Белорусско-Российского университета, передает корреспондент БЕЛТА.



27 ноября документ был одобрен Советом Федерации, ранее, 10 ноября, соглашение ратифицировала Госдума.



Соглашение было подписано 30 января 2026 года. Документ был принят в качестве преемственного по отношению к межправительственному соглашению об условиях учреждения и деятельности Российско-Белорусского университета от 19 января 2001 года.



Новое соглашение направлено на дальнейшее совершенствование педагогической, научной, хозяйственной и финансовой деятельности университета, а также на укрепление положительного имиджа Беларуси и России в мировом гуманитарном пространстве.-0-