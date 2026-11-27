"Национальное собрание Республики Беларусь - не просто тот орган, который принимает законы. Оно обеспечивает стабильность. В нем, через народных избранников, представлены все регионы страны", - отметил Александр Сегодник.

Для него, признается депутат Палаты представителей пятого созыва, годы работы в парламенте были одними из интереснейших. "Тут очень много направлений работы по совершенствованию нормативной базы, которая также влияет на обеспечение стабильности жизни нашего общества. Ведется работа с отраслевыми министерствами. Много нужно взаимодействовать с людьми, в том числе в регионах. Например, принимаем мы какой-то закон. Нужно сходить к тем людям, которые работают в этой сфере, чтобы с ними переговорить, услышать их мнение. Также много мы работали на международной арене для развития отношений с разными странами", - подчеркнул Александр Сегодник.