"Национальное собрание Республики Беларусь - не просто тот орган, который принимает законы. Оно обеспечивает стабильность. В нем, через народных избранников, представлены все регионы страны", - отметил Александр Сегодник.
Для него, признается депутат Палаты представителей пятого созыва, годы работы в парламенте были одними из интереснейших. "Тут очень много направлений работы по совершенствованию нормативной базы, которая также влияет на обеспечение стабильности жизни нашего общества. Ведется работа с отраслевыми министерствами. Много нужно взаимодействовать с людьми, в том числе в регионах. Например, принимаем мы какой-то закон. Нужно сходить к тем людям, которые работают в этой сфере, чтобы с ними переговорить, услышать их мнение. Также много мы работали на международной арене для развития отношений с разными странами", - подчеркнул Александр Сегодник.
В Палате представителей прошли парламентские чтения на тему "Национальное собрание Республики Беларусь - история и современность (с 1996 года по настоящее время)". В мероприятии приняли участие депутаты Палаты представителей первого - восьмого созывов. Программа чтений включала ряд тематических докладов. В частности, темами выступлений стали формирование правового фундамента суверенной Беларуси и реализация итогов референдума 2022 года в законотворческой деятельности.
Встреча продолжила цикл парламентских чтений, приуроченных к 30-летию Палаты представителей. Ранее эти мероприятия прошли в Полоцком государственном университете имени Евфросинии Полоцкой, где участники обсудили истоки белорусского народовластия - от вечевых традиций до начала XX века. В Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны парламентарии и историки вспомнили о вкладе депутатов Верховного Совета БССР первого созыва в Победу и послевоенное восстановление страны.
Также в Палате представителей была организована выставка планшетная экспозиция "Национальное собрание Республики Беларусь - история и современность 1996-2026". Она раскрывает ключевые вехи истории белорусского парламентаризма, подчеркивает преемственность парламентских традиций и демонстрирует, какую роль законотворческая деятельность играет в укреплении государственного устройства страны. Особенностью выставочного проекта является его исключительно фотографический формат. В ее основу положена систематизированная фотохроника деятельности Палаты представителей, охватывающая период с первого по восьмой созыв. Выставка подготовлена Президентской библиотекой при содействии Белорусского телеграфного агентства и Национальной библиотеки Беларуси.-0-
Фото Николая Петрова