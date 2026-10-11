Пантус назвал борьбу с беспилотниками главным трендом в белорусском ВПК

"С Академией наук мы работаем плотно. Определено около 15 направлений, они сведены в единый план и по ним организована соответствующая работа. Основным трендом в нашей сфере, конечно же, является борьба с беспилотными летательными аппаратами", - сказал Дмитрий Пантус.





Он заявил, что определенные успехи в этой сфере уже есть. Так, например, уже принят на вооружение отечественный комплекс "Шафран". Ведется работа по его модернизации для совершенствования тактико-технических характеристик.





"Мы мониторим обстановку: надо быть постоянно в тренде. Это и средства радиоэлектронной борьбы, радиолокация. За последние полгода две самые современные станции для определения низколетящих целей отечественного производства также приняты на вооружение", - добавил глава Госкомвоенпрома.





Министр обороны Виктор Хренин в свою очередь заметил, что формы и способы ведения боевых действий изменились, о чем свидетельствует конфликт между Россией и Украиной. По его словам, даже 500 дронов, одновременно находящихся в воздухе, - очень мало по современным меркам. "Цифры доходят до десятков тысяч, и с этим всем надо бороться. Была придумана игрушка, и она превратилась в очень грозное оружие, которое выполняет львиную часть задач огневого поражения на поле боя. Рецепт, как с этим бороться, сегодня ищет весь мир, мы в том числе", - подчеркнул он.-0-