5 сентября, Костюковичи /Корр. БЕЛТА/. Церемония специального гашения памятного конверта с оригинальной маркой, посвященной XXXIII Дню белорусской письменности, состоялась в Костюковичах, передает корреспондент БЕЛТА.
В мероприятии приняли участие заместитель премьер-министра Наталья Петкевич, министр информации Дмитрий Жук, председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко и первый заместитель генерального директора РУП "Белпочта" Елена Дроздович.
По случаю праздника Министерство связи и информатизации выпустило в обращение почтовый проект, который включает конверт с оригинальной маркой и специальный памятный штемпель. Тираж составил 27 тыс. экземпляров. В обращение марка и конверт были введены 26 августа.
На конверте изображены символы Дня белорусской письменности: книга, чернильница, перо, а также достопримечательности Костюковичей - районный Центр культуры, памятный знак "Літаратурная спадчына", герб города и эмблема праздника. Надпись выполнена на белорусском языке: "Касцюковічы. Дзень беларускага пісьменства".
"Данный проект мы готовили совместно с Могилевским облисполкомом, - отметила Елена Дроздович. - Марку смогут увидеть жители нашей страны, а также она разлетится по всему миру. Безусловно, увидят и узнают о таком прекрасном белорусском городе, как Костюковичи".
Такие марки традиционно пользуются спросом у коллекционеров-филателистов.-0-
Общество
05 сентября 2026, 15:06
Памятное гашение конверта с оригинальной маркой ко Дню белорусской письменности прошло в Костюковичах
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