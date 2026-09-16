Памятник легендарному белорусскому борцу Александру Медведю открыли на Восточном кладбище Минска

Трехкратный олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира, признанный лучшим борцом вольного стиля в истории и лучшим спортсменом Беларуси XX века ушел из жизни 2 сентября 2024 года в возрасте 86 лет.

"Александр Медведь - легенда не только отечественного, но и мирового спорта. Уже два года его нет с нами, но память о нем будет жить всегда. Он был примером для спортсменов на ковре и наставником в обычной жизни, - отметил глава НОК Беларуси Виктор Лукашенко. - Участие в создании памятника приняла вся спортивная общественность страны, и символично, что мы собрались в день рождения Александра Васильевича".

Автором памятника стал белорусский скульптор Константин Костюченко. Монумент представляет собой бронзовый бюст молодого Александра Медведя на гранитной основе, у подножия блока изображены фигуры борцов. Автором памятника стал белорусский скульптор Константин Костюченко. Монумент представляет собой бронзовый бюст молодого Александра Медведя на гранитной основе, у подножия блока изображены фигуры борцов.

"На памятнике Александр Васильевич - в борцовском трико, это было его прижизненное пожелание. Высота монумента - около трех метров, мы хотели, чтобы он был виден издалека, - рассказал тренер СДЮШОР по борьбе имени Александра Медведя Владимир Богуцкий. - У бюста максимальное сходство: спортсмен как живой, со своей ироничной улыбкой. Работа была долгая и кропотливая, но все получилось просто великолепно".-0- "На памятнике Александр Васильевич - в борцовском трико, это было его прижизненное пожелание. Высота монумента - около трех метров, мы хотели, чтобы он был виден издалека, - рассказал тренер СДЮШОР по борьбе имени Александра Медведя Владимир Богуцкий. - У бюста максимальное сходство: спортсмен как живой, со своей ироничной улыбкой. Работа была долгая и кропотливая, но все получилось просто великолепно".-0-

Фото Дениса Костюченко Фото Дениса Костюченко

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Восточном кладбище столицы состоялось торжественное открытие памятника легендарному белорусскому борцу Александру Медведю, сообщает корреспондент БЕЛТА."Сегодня очень не хватает его теплого взгляда и умения поддержать в трудную минуту, - сказал председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. - Александр Медведь стал олицетворением целого вида спорта, благодаря ему в борьбу пришло множество молодых людей. И сегодня турнир его имени собирает сотни спортсменов. Великий атлет прославлял белорусский народ, и сохранение памяти о нем - наша общая задача".На открытии памятника на Восточном кладбище собрались представители НОК и Минспорта, руководители национальных федераций, сотрудники центров олимпийской подготовки, члены национальной команды по борьбе, а также ветераны спорта, друзья и ученики Александра Васильевича."Он смотрит на нас и радуется тому, что все близкие люди сегодня здесь. По-другому быть не могло - все его очень любили и уважали. Александр был очень духовным и глубоким человеком, всегда было интересно просто слушать его, - вспомнил первый зампред Федерации спортивной борьбы России Омар Муртузалиев. - Убежден, что сюда будут приходить новые поколения борцов, продолжающих дело, которому Медведь посвятил жизнь. Прошло уже полвека, а его достижения никто не превзошел".