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Память, сплоченность и диалог. Патриотический форум в БГУ объединил студентов 15 вузов Беларуси

Опубликовано:

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Общество
14 сентября 2026, 13:04

Память, сплоченность и диалог. Патриотический форум в БГУ объединил студентов 15 вузов Беларуси

Фото БГУ
Фото БГУ
Фото БГУ
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14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский патриотический студенческий форум, приуроченный ко Дню народного единства, собрал 14 сентября в Белорусском государственном университете около 100 студентов-активистов из 15 высших учебных заведений столицы и регионов страны, передает корреспондент БЕЛТА.

Форум, впервые состоявшийся в 2022 году, стал традиционной диалоговой площадкой для сплочения молодежных сил и обсуждения актуальных вопросов современности. Тема сегодняшней встречи направлена на осмысление исторического значения воссоединения Западной Беларуси и БССР 17 сентября 1939 года и укрепление патриотических ориентиров. Организаторами инициативы выступают управление по идеологической и воспитательной работе с молодежью и Студенческий совет БГУ.

Проректор по идеологической и воспитательной работе БГУ Анна Бакун подчеркнула, что сила суверенной Беларуси кроется в сплоченности и гражданской ответственности каждого молодого человека. "В стенах университета собрались истинные патриоты Беларуси. Мы объединили студентов из 15 вузов всех регионов страны, чтобы вы могли обменяться опытом, идеями и почувствовать плечо друг друга. Президент Беларуси всегда подчеркивает: молодежь - наш главный стратегический ресурс и будущее страны. Не имеет значения, в каком городе вы учитесь и какую специальность осваиваете, совершаете ли научные открытия или делаете первые шаги в профессии. Главное - быть искренним патриотом родной земли, отдавать свои навыки, силы и энергию во благо любимой Беларуси", - отметила Анна Бакун.

Программа форума насыщена образовательными и дискуссионными форматами. Центральным событием стала открытая встреча с председателем правления республиканского государственно-общественного объединения "Белорусское общество "Знание" Алексеем Авдониным. Общаясь с молодежью, он подчеркнул, что памятная дата 17 сентября - не просто страница из учебника истории, а ключ к пониманию современных геополитических процессов.

"Когда мы анализируем исторические события, в основе всегда нужно видеть экономический базис, - отметил председатель правления. - В 1920-е годы западные державы, преследуя цель контроля над ключевыми торговыми путями между Балтийским и Черным морями, использовали Польшу в качестве геополитического тарана. Тогдашний режим Юзефа Пилсудского при активном финансовом и военном участии Запада расчленил нашу страну. На территории Западной Беларуси началось жесткое притеснение коренного населения: закрывались школы и православные храмы, проводилась политика насильственной ассимиляции и стирания исторического кода народа".

По словам эксперта, в условиях тяжелейшего социального и национального гнета белорусский крестьянин и рабочий выстояли благодаря силе общинных традиций, вере и неизбывной тяге к образованию и справедливости. Историческая справедливость восторжествовала в сентябре 1939 года, положив конец разделению нации.

Студенты также получили возможность задать эксперту волнующие вопросы, касающиеся геополитической обстановки, национальной безопасности, экономики и перспектив развития страны. Кроме того, для гостей организовали экскурсию по внутреннему дворику БГУ с посещением уникального Музея землеведения географического факультета, а также знакомство с основными достопримечательностями Минска.

Председатель Студенческого совета БГУ, студент 4-го курса юридического факультета БГУ Никита Казак отметил, что мероприятие ко Дню народного единства имеет ключевое значение для формирования гражданской позиции. "17 сентября - дата, заложившая фундамент нашей независимости. Именно благодаря сплоченности белорусского народа успешно решаются государственные задачи и обеспечивается устойчивость общества перед внешними вызовами. Сегодняшний форум объединил столичные и региональные университеты ради важной цели: на диалоговой площадке мы выработаем совместную студенческую декларацию, которую подпишут представители 15 вузов, где зафиксируем ключевые смыслы праздника и нашу общую ответственность за будущее страны", - пояснил он.

Своими впечатлениями от участия в мероприятии поделилась студентка 2-го курса инженерного факультета Полесского государственного университета Полина Прокопьева. "Мы приехали на форум из Пинска дружной командой. Для нас это отличная возможность обсудить знаковые исторические вехи и перенять полезный опыт сверстников. Зная и уважая историю своего народа, мы учимся не повторять ошибок прошлого и уверенно строим будущее. Сохранение исторической памяти - естественный долг нашего поколения", - рассказала она.

Главным итогом насыщенной работы студенческого форума стала выработка и подписание совместной декларации, отражающей совместную позицию студенческой молодежи Беларуси относительно исторической и современной значимости Дня народного единства.-0-
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