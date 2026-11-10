Память погибших при исполнении служебного долга сотрудников милиции почтили в Минске





Участники мероприятия возложили венки и цветы к памятнику и почтили память погибших минутой молчания. "10 ноября - День чествования ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД. Это праздник тех, кто отдал лучшие свои годы служению Отечеству, защите правопорядка и граждан Республики Беларусь. Традиционно в этот день мы посещаем места захоронения наших сотрудников, памятники погибшим при исполнении служебного долга сотрудникам, которые в сложной ситуации остались верны присяге и защитили граждан ценой собственной жизни", - отметил Иван Кубраков.

Он также указал на то, что ветераны правоохранительного ведомства фактически находятся в одном строю с действующими сотрудниками. "Я всегда называю их "золотым резервом министра внутренних дел". Сегодня ветеранская организация МВД насчитывает более 26 тыс. участников. Ветераны принимают участие во всех наших мероприятиях. Например, в работе с молодежью - постоянно посещают наши лицеи, патриотические клубы, где рассказывают об истории белорусской милиции, о подвигах сотрудников. Также ветераны помогают действующим сотрудникам в расследованиях, ведь некоторые современные преступления похожи на злодеяния из прошлого, и делятся своим опытом", - рассказал министр. Он также указал на то, что ветераны правоохранительного ведомства фактически находятся в одном строю с действующими сотрудниками. "Я всегда называю их "золотым резервом министра внутренних дел". Сегодня ветеранская организация МВД насчитывает более 26 тыс. участников. Ветераны принимают участие во всех наших мероприятиях. Например, в работе с молодежью - постоянно посещают наши лицеи, патриотические клубы, где рассказывают об истории белорусской милиции, о подвигах сотрудников. Также ветераны помогают действующим сотрудникам в расследованиях, ведь некоторые современные преступления похожи на злодеяния из прошлого, и делятся своим опытом", - рассказал министр.

Иван Кубраков обратил внимание на то, что недавно в правоохранительном ведомстве появилась новая традиция. 10 ноября воспитанники ведомственных военно-патриотических клубов дают торжественную клятву. "Мы приняли решение, чтобы этот ритуал проходил именно в День чествования ветеранов. Это подчеркивает то, что в Министерстве внутренних дел есть преемственность поколений. Пока мы проводим такую работу, уверен, что в нашей стране будет мир и безопасность", - подчеркнул глава МВД. Иван Кубраков обратил внимание на то, что недавно в правоохранительном ведомстве появилась новая традиция. 10 ноября воспитанники ведомственных военно-патриотических клубов дают торжественную клятву. "Мы приняли решение, чтобы этот ритуал проходил именно в День чествования ветеранов. Это подчеркивает то, что в Министерстве внутренних дел есть преемственность поколений. Пока мы проводим такую работу, уверен, что в нашей стране будет мир и безопасность", - подчеркнул глава МВД.

Также во время мероприятия ветераны органов внутренних дел получили из рук министра награды за вклад в развитие и совершенствование деятельности по борьбе с преступностью, охране правопорядка и обеспечению общественной безопасности. Завершилось мероприятие торжественным маршем военнослужащих роты почетного караула по набережной Свислочи.-0- Также во время мероприятия ветераны органов внутренних дел получили из рук министра награды за вклад в развитие и совершенствование деятельности по борьбе с преступностью, охране правопорядка и обеспечению общественной безопасности. Завершилось мероприятие торжественным маршем военнослужащих роты почетного караула по набережной Свислочи.-0-

Фото Николая Петрова Фото Николая Петрова

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске прошла церемония возложения цветов к памятнику сотрудникам органов внутренних дел и военнослужащим внутренних войск МВД, погибшим при исполнении служебного и воинского долга, передает корреспондент БЕЛТА.